Guerra en Medio Oriente dispara temor de turistas y genera pérdidas de US$600 millones diarios

El ambiente cosmopolita y multicultural que suele caracterizar a Dubái se ve apagado. En lugares que habitualmente están repletos de visitantes, como el mercado de Al Seef, junto al histórico barrio de Al Fahidi a orillas del Dubai Creek, hoy se ven cafés con mesas vacías y comerciantes esperando en vano la llegada de clientes.
La escena refleja cómo la guerra contra Irán comienza a sentirse en todos los ámbitos. Hasta la fecha, el conflicto le ha costado a Estados Unidos cerca de 12.000 millones de dólares y ha cobrado la vida de 13 militares estadounidenses y más de 1.000 civiles iraníes, incluidos 181 niños.
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El impacto ya trasciende las fronteras de la zona de guerra y alcanza otros sectores. El flujo de viajeros y de vuelos por los corredores aéreos que conectan Asia, Europa y Medio Oriente comienza a desacelerarse, afectando rutas hacia destinos como Filipinas, India, Tailandia, Baréin, Catar y Turquía, lo que ya se traduce en pérdidas millonarias.
A esto se suma una presión inflacionaria global alimentada por el alza en los precios de la energía y los fertilizantes, un escenario que pone en jaque las estrategias de bancos centrales como la Reserva Federal.
Según estimaciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés), en el sector se estiman pérdidas de alrededor de 600 millones de dólares diarios en gasto de visitantes internacionales. Además, datos de la firma de análisis aéreo Cirium indican que más de 50.000 vuelos han sido cancelados desde el 28 de febrero, fecha en que comenzó la guerra.
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El efecto es especialmente sensible porque se trata de una región clave para la movilidad global. Medio Oriente concentra cerca del 5% de las llegadas internacionales y alrededor del 14% del tráfico mundial de pasajeros, por lo que cualquier alteración repercute en toda la cadena turística, desde aerolíneas y aeropuertos hasta hoteles, empresas de alquiler de vehículos y cruceros.
En ese contexto, los principales centros de aviación del Golfo Pérsico han sido algunos de los más golpeados. Aeropuertos estratégicos como los de Dubái, Abu Dabi, Doha y Baréin —que en conjunto movilizan cerca de 526.000 pasajeros diarios— han registrado cierres temporales y restricciones operativas a medida que se intensifica el conflicto, lo que afecta tanto la conectividad regional como las rutas internacionales.
El análisis del WTTC se basa en las proyecciones que existían antes de la escalada del conflicto. Para 2026, la organización estimaba que el gasto de visitantes internacionales en la región alcanzaría 207.000 millones de dólares, una cifra que ahora podría verse comprometida si persiste la inestabilidad.
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