Grupo Argos plantea obras por impuestos y que empresas “apadrinen” territorios para acelerar reconstrucción tras terremoto

El presidente del Grupo Argos, Juan Esteban Calle, propuso que la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto se maneje bajo un solo liderazgo del Gobierno, pero con múltiples frentes de trabajo en los que empresas privadas puedan apadrinar territorios y ejecutar directamente proyectos de recuperación. El empresario también planteó ampliar el mecanismo de obras por impuestos para acelerar la inversión en vivienda e infraestructura y aprovechar la capacidad técnica del sector privado. “Deberá haber muchos frentes de trabajo y descentralización bajo un solo liderazgo”, señaló el presidente de Grupo Argos, en entrevista con Blu Radio. Su propuesta es que el Gobierno invite a distintas compañías a apadrinar poblaciones, municipios o centros afectados, de manera que cada empresa pueda poner sus capacidades, recursos y experiencia al servicio de un territorio concreto, mientras las autoridades mantienen la coordinación general de la reconstrucción. Le puede interesar: Empresas ponen el hombro para los damnificados; ya van $8.817 millones en donaciones

Obras por impuestos, otra propuesta para acelerar la reconstrucción

Durante la entrevista, el presidente de Grupo Argos también respaldó la posibilidad de que el Gobierno extienda el mecanismo de obras por impuestos dentro del paquete de medidas para atender la emergencia. Según Calle, este esquema permitiría que las empresas puedan destinar parte de sus obligaciones tributarias a proyectos concretos de reconstrucción, en lugar de pagar directamente esos recursos al fisco y esperar posteriormente su asignación y ejecución.

“En vez de pagar directamente impuestos al fisco nacional, presentar proyectos o sumarse a proyectos de reconstrucción en los territorios como pago en especie de esos impuestos”, explicó. Para el empresario, una de las principales ventajas está en la posibilidad de reducir tiempos y mejorar la eficiencia en la ejecución de los recursos. Calle puso como ejemplo la experiencia del Grupo Argos en Antioquia, donde la compañía ha participado en cerca de 50 iniciativas bajo este tipo de mecanismos. Entre los casos que recordó está un proyecto vial cuya primera fase tenía un presupuesto de $18.000 millones. Según explicó, la compañía terminó los cuatro kilómetros contemplados antes del plazo previsto y con una devolución cercana al 50% de los recursos. La propuesta, en el contexto actual, sería utilizar este mecanismo para acelerar proyectos de vivienda, infraestructura y recuperación de los territorios afectados por el terremoto. A través de este mecanismo, las empresas recibirían alivios tributarios, pero al mismo tiempo el compromiso de estas empresas para entregar obras más rápido y eficiente. Calle mencionó de viviendas con construcciones modulares y acero liviano que podrían construirse en aproximadamente 45 días. También, Calle mencionó que se podrían construir edificios de dos pisos, por hasta diez viviendas en 90 días. “Tenemos las capacidades de ayudar a que las viviendas puedan ser reconstruidas este mismo año”, afirmó. Lea más: Grupo Argos y Nicky Jam donarán $13.000 millones para reconstruir viviendas

Argos pondrá su capacidad de construcción al servicio de la emergencia

Más allá del aporte económico, Calle aseguró que el Grupo Empresarial Argos pretende poner a disposición de la emergencia sus capacidades técnicas y su experiencia en construcción. La compañía espera articularse con el Gobierno nacional para definir cómo trasladar materiales, equipos y conocimiento a los territorios que requieran atención. El empresario destacó que el grupo cuenta con experiencia tanto en el suministro de materiales como en la gerencia de proyectos de infraestructura y construcción, capacidades que, según dijo, pueden ser determinantes en una emergencia que exige actuar con rapidez. También recordó experiencias anteriores en las que la compañía logró llevar materiales y desarrollar proyectos en territorios apartados del país. Estos aprendizajes, señaló, pueden servir para enfrentar uno de los principales retos de la reconstrucción: llegar de manera eficiente a las comunidades más afectadas y con mayores dificultades de acceso. Calle mencionó además proyectos de construcción de viviendas rurales y soluciones habitacionales nucleadas que podrían servir como referencia para acelerar la recuperación de las familias damnificadas.

Grupo Argos aportará $13.000 millones para reconstrucción

En paralelo con ese conjunto de propuestas, desde este jueves se conoció que Grupo Argos y el artista Nicky Jam pusieron en marcha Adopta un Hogar, una iniciativa que busca recaudar $26.000 millones para apoyar a las familias que perdieron o resultaron afectadas en sus viviendas. Del total previsto, Grupo Argos aportará $13.000 millones, mientras la campaña estará abierta a donaciones de personas y empresas, tanto en Colombia como en el exterior. Por cada peso donado, Grupo Argos y Nicky Jam aportarán otro peso, con el objetivo de duplicar los recursos destinados a la emergencia. Conozca también: Presidente De la Espriella confirma emergencia económica y anuncia “Fondo Milagro” para reconstrucción tras terremoto Calle explicó que la contribución busca acompañar a las comunidades que enfrentan las consecuencias del terremoto y ayudar a recuperar sus hogares. “Es un granito de arena para llevar esperanza y reconstrucción a muchas familias de Colombia que no solo perdieron sus familias, sino también sus hogares”, afirmó. Los recursos tendrán como prioridad las zonas más afectadas de Chocó, el Eje Cafetero y Valle del Cauca, y estarán dirigidos al mejoramiento, reparación y reconstrucción de viviendas.

¿Cuándo comenzarán las ayudas para los damnificados?

El presidente del conglomerado empresarial explicó que, por ahora, se están concentrando en definir los elementos esenciales de la intervención y articular la iniciativa con el Gobierno Nacional, antes de iniciar la ejecución de los proyectos. El propósito es que Adopta un Hogar pueda convertirse además en una plataforma para vincular a más empresas y ampliar los recursos disponibles para la reconstrucción. La magnitud de la emergencia, sostuvo, exige trabajar simultáneamente en distintos frentes y aprovechar las capacidades que ya existen en empresas con experiencia en infraestructura, construcción, materiales y mejoramiento de vivienda.

Fondo Milagro, pieza para coordinar los esfuerzos

Otro de los puntos planteados por Calle fue la necesidad de contar con un mecanismo que permita coordinar los recursos y esfuerzos públicos y privados. En ese sentido, señaló al Fondo Milagro como una pieza que puede cumplir un papel relevante en la administración y articulación de los recursos destinados a la emergencia. La propuesta empresarial apunta a que exista un solo liderazgo y una coordinación general, pero que la ejecución pueda distribuirse entre distintos actores con experiencia en los territorios. De esta forma, compañías como Grupo Argos podrían concentrarse en determinadas comunidades y poner a disposición sus capacidades, mientras el Gobierno mantiene la visión integral de la reconstrucción. Para Calle, además, la recuperación no debería limitarse a reconstruir exactamente lo que el terremoto destruyó. El proceso también representa una oportunidad para mejorar las condiciones habitacionales y generar soluciones más sostenibles para las familias afectadas. “Hay un componente importante de la reconstrucción de Colombia y sumar la capacidad del mejoramiento de vivienda”, sostuvo el empresario. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: