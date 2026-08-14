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Luis Javier Suárez suena para el Barcelona; ¿qué tan probable es su llegada al club culé?

El samario sería una de las opciones del Barsa en caso de no llegar a un acuerdo por Julián Álvarez

  • Luis Javier Suárez jugó el Mundial 2026 con Colombia. FOTOS: X SportingCP y FCBarcelona
    Luis Javier Suárez jugó el Mundial 2026 con Colombia. FOTOS: X SportingCP y FCBarcelona
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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El Fútbol Club Barcelona está empecinado en quedarse con el argentino Julián Álvarez como su centrodelantero de cara a la temporada 2026/27; sin embargo, la negativa de la directiva del Atlético de Madrid para su salida complica mucho que “La Araña” se vista de blaugrana. Ante este panorama, varios nombres surgen como opciones alternas; entre ellos está Luis Javier Suárez.

Sin duda, el samario viene de tener su mejor temporada en el fútbol europeo con el Sporting de Lisboa. Suárez marcó 38 goles y dio 8 asistencias, superando registros de Radamel Falcao y Jackson Martínez en su primera campaña en el balompié luso. Su liderazgo en UEFA Champions League para devolver a “Los Leones” a cuartos de final tras pasar más de 50 años sin llegar a esta instancia lo convirtió en uno de los atacantes más respetados del Viejo Continente.

Ante su buen nivel y la importancia que tiene dentro del esquema de Rui Borges, quien en algún momento manifestó que “le ruego a Dios para que Luis se mantenga bien”. Eso sí, a sus 28 años y tras su buen desempeño en las últimas dos temporadas, Suárez querrá aumentar su capacidad goleadora y su nivel de juego en un equipo de mayor nivel, teniendo en cuenta que en la actualidad el Sporting vive sus mejores momentos.

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Las directrices del Barça, comandadas por el director deportivo, Deco, tienen en carpeta al colombiano como una de las opciones. Aunque según la prensa española, Suárez no es el plan B, pues después de Julián Álvarez hay delanteros como Victor Osimhen o Lautaro Martínez. Lo cierto es que, para lograr una mínima posibilidad de ver al cafetero en el Camp Nou, tendría que estar totalmente descartado lo de “La Araña”.

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Con la confirmación del periodista italiano experto en el mercado de pases del fútbol europeo, Fabrizio Romano, se puede dar por hecho que en la oficina de Joan Laporta se toca el nombre de Luis Suárez, siempre y cuando el capricho por el argentino sea imposible de cumplir.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Luis Javier Suárez es una opción del Barcelona para la temporada 2026/27?
Sí. Luis Javier Suárez aparece en la carpeta del Barcelona como una de las alternativas para reforzar el centro del ataque, aunque el club prioriza el fichaje de Julián Álvarez.
¿Qué tendría que pasar para que Luis Javier Suárez llegue al Barcelona?
Para que el Barcelona avance por Luis Javier Suárez tendría que quedar totalmente descartado el fichaje de Julián Álvarez. La noticia señala que el colombiano no sería la primera alternativa después del argentino.
¿Cuántos goles marcó Luis Javier Suárez con el Sporting de Lisboa?
Luis Javier Suárez marcó 38 goles y registró ocho asistencias en su mejor temporada en el fútbol europeo con el Sporting de Lisboa, según la noticia.

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