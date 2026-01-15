Gobierno Petro presenta dos nombres para mover la junta de Ecopetrol en reemplazo de Mónica de Greiff y Guillermo García

El Gobierno nacional confirmó movimientos clave en la Junta Directiva de Ecopetrol, la empresa más importante del país.
Según conoció Caracol Radio, el Gobierno Petro presentó oficialmente dos nombres que serán discutidos en una Asamblea de Accionistas, que será citada en los próximos días.
Los candidatos son Juan Gonzalo Castaño Valderrama, ingeniero de petróleos, y Carolina Arias, académica y asesora del movimiento Ríos Vivos.
Ambos reemplazarían a Mónica de Greiff y a Guillermo García Realpe, este último expresidente de la junta, quien se retiró en diciembre.
