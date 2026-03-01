Ataque a escuela en Irán deja 153 muertos, entre ellos decenas de niñas, según autoridades

Por lo menos 153 personas, incluyendo decenas de niños, habrían muerto tras un ataque a una escuela del sur de Irán, según autoridades de ese país. Ayer, 23 provincias de 31 fueron atacadas por Estados Unidos e Israel en una escalada que ha dejado cientos de muertos y heridos, incluido el ayatola Alí Jamenei, líder supremo de Irán. Según un funcionario iraní, la escuela fue “objetivo de tres ataques con misiles”. Mientras que ni Estados Unidos ni Israel han confirmado el ataque a la escuela, ubicada cerca de una base del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (CGRI), el presidente Masoud Pezeshkian –quien era uno de los objetivos de los ataques de ayer– lo calificó como un “acto bárbaro” y “otra página negra en el historial de innumerables crímenes cometidos por los agresores”.

El último reporte de la Media Luna Roja iraní mencionó que al menos 201 personas habían muerto en los ataques contra el país, y que 747 habían resultado heridas. Entretanto, funcionarios tanto de esa entidad como de la Cruz Roja en Ginebra asegurarpn que se están movilizaron equipos de rescate para acudir a la escuela. Según la BBC, se verificaron varios videos de las secuelas de la explosión en los que se ve humo saliendo de un edificio. Entretanto, una multitud se aglomera cerca y se escuchan gritos de pánico. No obstante, los medios no han podido identificar de manera independiente el número de víctimas mortales, puesto que a las agencias de noticias internacionales se les suelen negar las visas o permisos para entrar a Irán, lo que limita su capacidad para recoger información en el país, más aún en una situación como la que transcurre desde este sábado.

¿Qué dicen Estados Unidos e Israel sobre el ataque a la escuela?

A pesar de las acusaciones, medios estadounidenses informaron que el Comando Central del Ejército (Cetcom) estaba investigando los informes sobre el incidente, mientras que el ejército de Israel dijo no tener conocimiento de ninguna operación en la zona, según la AFP y BBC. “En este momento, no tenemos conocimiento de ningún ataque israelí o estadounidense en ese lugar (...) Operamos con extrema precisión”, declaró el portavoz militar, el teniente coronel Nadav Shoshani, en una rueda de prensa en respuesta a preguntas sobre el ataque. Lea también: EE.UU. e Israel atacan Irán: claves de la guerra, respuesta de Teherán y muerte de Jameneí

Reacciones al ataque en redes sociales

Por su parte, el embajador iraní ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, denunció como un “crimen de guerra” las muertes de civiles señaladas. “Es lamentable que algunos miembros de este órgano, en un claro doble rasero, pasen por alto el flagrante acto de agresión cometido por Estados Unidos e Israel contra Irán, y condenen a Irán por usar su derecho inherente a la autodefensa en la Carta de la ONU”, afirmó. La noticia del ataque a la escuela ha generado reacciones de indignación en redes sociales. Un iraní residente por fuera de su país, que se opone a la intervención militar allí, comentó: “Las primeras víctimas de esta guerra son 40 niñas de Minab, alcanzadas por un ataque con misiles. ¿Es esta la guerra que aplauden?”. Para el momento en que salió el video, el número de víctimas reportado era menor. Pero la información no es clara, puesto que la desconfianza hacia el régimen iraní hace que a muchos les resulte difícil aceptar los informes oficiales. Incluso, hay iraníes que han culpado directamente al régimen autoritario que gobierna el país por el ataque. Lea también: Trump confirmó la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, como lo dijo Netanyahu “Aunque el régimen no haya atacado directamente las escuelas, la muerte de los niños de Minab sigue siendo responsabilidad de la República Islámica”, escribió un usuario en redes sociales.