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Gobierno Petro firmará un nuevo decreto con 180 beneficios para los sindicatos

Gobierno firmará el primero de mayo decreto con 180 acciones para reparar al sindicalismo, mientras crece el debate por nuevas normas que amplían su poder.

  • Centrales obreras participaron en la construcción del plan de reparación colectiva. FOTO COLPRENSA.
    Centrales obreras participaron en la construcción del plan de reparación colectiva. FOTO COLPRENSA.
  • El Gobierno firmará el decreto el primero de mayo, en el Día Internacional del Trabajo. FOTO COLPRENSA
    El Gobierno firmará el decreto el primero de mayo, en el Día Internacional del Trabajo. FOTO COLPRENSA
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 2 horas
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El Ministerio de Trabajo reveló que ya tiene listo un nuevo decreto que expedirá este Primero de Mayo, en el marco del Día Internacional del Trabajo. La norma buscaría “la reparación colectiva a los sindicatos en Colombia”.

La cartera indicó que el documento busca reconocer “décadas de violencia, persecución y estigmatización contra trabajadores organizados en el país”.

El anuncio fue hecho por Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, quien explicó que el decreto contempla 180 acciones construidas junto a organizaciones sindicales para dignificar su labor y evitar la repetición de hechos de violencia.

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Esta decisión se enmarca en el reconocimiento del sindicalismo como Sujeto de Reparación Colectiva, una figura que pretende saldar una deuda histórica del Estado con quienes han defendido derechos laborales en medio del conflicto armado.

¿Cuál es la justificación del Gobierno?

Según el Gobierno, el movimiento sindical ha enfrentado durante décadas una persecución sistemática que se remonta a los años 20, lo que derivó en una crisis de derechos humanos marcada por violencia, paramilitarismo y estigmatización.

En ese contexto, el Ejecutivo sostiene que el proceso de reparación se fortalece con los avances derivados del Acuerdo de Paz de 2016, que ha permitido el esclarecimiento de estos hechos en escenarios como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad.

El Gobierno firmará el decreto el primero de mayo, en el Día Internacional del Trabajo. FOTO COLPRENSA
El Gobierno firmará el decreto el primero de mayo, en el Día Internacional del Trabajo. FOTO COLPRENSA

Bajo la premisa de que “sin sindicalismo no hay democracia”, el Gobierno impulsa el Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC), liderado por centrales obreras como CUT, CGT, CTC y Fecode, con acompañamiento de la Unidad para las Víctimas y entidades del Sistema Nacional para la Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV).

No es el primer decreto en favor de los sindicatos

El anuncio se produce semanas después de la expedición del Decreto 0234 de 2026, una norma que ha generado debate por el alcance que otorga a los sindicatos en Colombia.

Este decreto introduce cambios en las negociaciones colectivas, al permitir que los acuerdos entre empresas y sindicatos se extiendan a toda una industria o rama económica. En la práctica, esto implica que empleadores y trabajadores podrían verse obligados a negociar bajo una única mesa y un solo pliego de condiciones.

La combinación de ambas medidas ha intensificado la discusión sobre el papel de los sindicatos en la economía y el equilibrio entre trabajadores y empresas.

Mientras el Gobierno defiende estas iniciativas como mecanismos para fortalecer la democracia y los derechos laborales, sectores empresariales y analistas han advertido que podrían modificar las dinámicas de negociación y generar nuevos retos para la actividad productiva y afectar el empleo.

Entérese: ¿Nacen los “megasindicatos” en Colombia? Las claves del polémico Decreto 0234

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