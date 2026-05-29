Cinco países de Sudamérica sellan alianza regional para enfrentar al Tren de Aragua y el crimen organizado

Chile, Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador acordaron este jueves en Santiago crear una estrategia conjunta para enfrentar el crimen organizado transnacional, con énfasis en estructuras como el Tren de Aragua. La decisión fue adoptada durante una reunión de alto nivel que congregó a cancilleres, ministros de seguridad y autoridades judiciales de los cinco países, quienes suscribieron el denominado “Compromiso de Santiago”, una hoja de ruta regional orientada a fortalecer la cooperación en materia policial, migratoria, financiera y judicial ante el aumento de la violencia y las operaciones de mafias internacionales en Sudamérica. Siga leyendo: Este es Abel Stiven Carabalí, el exfutbolista colombiano acusado de decapitar a un amigo en Chile: detalles de su captura El encuentro se desarrolló en la Cancillería chilena y contó con la participación del presidente de Chile, José Antonio Kast, además del fiscal nacional chileno, Ángel Valencia. Las autoridades coincidieron en que las organizaciones criminales han ampliado sus operaciones mediante redes de narcotráfico, extorsión, secuestro, lavado de dinero y tráfico de armas en distintos países de la región. “Vamos a hacer frente a la delincuencia unidos. Queremos llevarles seguridad y tranquilidad a nuestros compatriotas”, afirmó el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna. Más adelante agregó: “Hoy nace el Compromiso de Santiago”.

Plan regional contempla inteligencia financiera y control migratorio

Los gobiernos acordaron conformar un grupo de trabajo encargado de diseñar un plan regional de acción con medidas verificables y plazos definidos. Entre los principales ejes del acuerdo figuran: 1. Coordinación fronteriza. 2. Cooperación policial y judicial. 3. Intercambio de información e inteligencia. 4. Trazabilidad de flujos financieros ilícitos. 5. Fortalecimiento de mecanismos regionales de respuesta. El acuerdo también contempla controles migratorios y cooperación tributaria para detectar movimientos financieros asociados a organizaciones criminales. “Frente a una amenaza que no reconoce fronteras, la respuesta tampoco puede quedarse dentro de las fronteras”, señaló Pérez Mackenna durante la reunión. Las autoridades técnicas de los cinco países deberán presentar avances en un plazo de 90 días y una nueva reunión fue programada dentro de seis meses en Argentina para evaluar los resultados del plan. El canciller argentino, Pablo Quirno, sostuvo que “la región atraviesa una etapa que exige coraje institucional” y añadió que “nuestras sociedades necesitan estados capaces de cerrar espacios de impunidad y responder con más velocidad y coordinación que las organizaciones criminales”.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, junto al ministro de Seguridad, Martín Arrau. FOTO: AFP

Expansión del Tren de Aragua y aumento de la violencia

Uno de los principales temas abordados durante la cita fue el avance del Tren de Aragua, organización criminal originada en Venezuela que ha extendido operaciones hacia Chile, Perú, Ecuador y otros países sudamericanos. En Chile, las autoridades reportaron un aumento de secuestros, sicariatos y delitos asociados al crimen organizado tras la expansión de bandas internacionales. La tasa de homicidios en el país alcanzó 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, el doble de la registrada hace una década. Ecuador fue señalado como uno de los países más afectados por la violencia criminal. Según cifras expuestas durante el encuentro, la nación registró 51 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025, un incremento del 550 % en cinco años. El fiscal nacional chileno, Ángel Valencia, indicó que América Latina mantiene una tasa de homicidios de 18 por cada 100.000 habitantes, cifra que triplica la media mundial de 5,6. De acuerdo con la información presentada, cerca de la mitad de esos delitos están vinculados al crimen organizado. Durante la reunión también se mencionaron investigaciones sobre organizaciones dedicadas a extorsiones y cobro de cupos con conexiones entre Perú y Chile, entre ellas “Los Pulpos”.

Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador firmaron el Compromiso de Santiago en Chile. FOTO: Cancillería chilena

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