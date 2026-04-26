50% de la caída en ventas de gas natural en sectores industrial y comercial en Colombia se trasladó al GLP

En medio de un mercado energético tensionado por la caída en la oferta de gas natural y la volatilidad internacional, el gas licuado de petróleo (GLP) empieza a consolidarse como una alternativa relevante en Colombia. Así lo confirmó Alejandro Martínez Villegas, presidente de Gasnova, gremio que agrupa el 78% del mercado del GLP envasado y 42% en redes de distribución en Colombia, en diálogo con este medio.
Según Martínez, en 2025, la demanda de GLP creció 7,6% frente a 2024, jalonada por el dinamismo de la industria y el comercio, que registraron un aumento de 16,2%, mientras el segmento residencial avanzó 2,5%.
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