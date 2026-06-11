Puerto Antioquia recibió al Maersk Monte Verde, buque capaz de cargar más de 5.500 contenedores

Puerto Antioquia anunció que dio un nuevo paso para el comercio exterior colombiano tras la llegada del buque Maersk Monte Verde al puerto urabaense.

Según detalló la entidad, la embarcación hace parte del servicio CAX de la naviera Maersk, una ruta marítima que permitirá conectar de manera directa a Colombia con algunos de los principales puertos de Europa y Estados Unidos. Según los registros, el Maersk Monte Verde es una de las embarcaciones de carga más grandes actualmente. El barco tiene capacidad para transportar 5.560 contenedores estándar, mide 272 metros de largo y 40 metros de ancho.

La llegada de este servicio representa una oportunidad para que productos colombianos lleguen con mayor facilidad a mercados internacionales, pues, de acuerdo a los portales especializados en comercio marítimo, a diferencia de otros esquemas de transporte naval –que requieren escalas adicionales y trasbordos antes de llegar a su destino final–, el servicio CAX ofrece una conexión más directa entre Colombia y los principales puertos de Europa y Norteamérica. Lea también: La carretera que cambiará cómo Colombia exporta: esto es lo que falta para que Autopistas del Urabá quede lista Por medio de CAX, el recorrido incluye puertos de Panamá y Costa Rica, antes de continuar hacia paradas clave para el comercio marítimo mundial como Amberes, Southampton, Hamburgo, Róterdam y Newark. Según resaltó Maersk, uno de los principales beneficios de esta conexión es la reducción de tiempos en el transporte de mercancías, especialmente para productos agrícolas y carga refrigerada, sectores que tienen una importante presencia en Antioquia y en otras regiones del país.