“Quise ser Borges, pero no pude”: Harold Alvarado Tenorio presenta Poemas en Medellín

De tantas veces contada, la anécdota ya hace parte de la chismografía literaria nacional. En 1972, un joven poeta de Buga, Valle del Cauca, publicó el poemario Pensamientos de un hombre llegado el invierno. En el evento de presentación, la gente encontró que a un lado del libro se vendían unas páginas con un prólogo escrito por Jorge Luis Borges. Esa vez se vendieron más prólogos que poemarios. Es fácil imaginarse la conmoción que causó en su momento el hecho de que el escritor latinoamericano más importante del momento –y uno de los más grandes de la lengua castellana de todos los tiempos– le diera su respaldo a un desconocido escritor de provincias.
Resumo la historia: un periodista de Cali le encargó a un colega en Buenos Aires preguntarle a Borges por el texto. El asunto divirtió al autor de El Aleph; al menos eso se entiende de la lectura del reportaje hecho al argentino. Borges habría contestado: “No recuerdo el texto, pero podría haberlo escrito”. A partir de ahí, la carrera literaria de Harold Alvarado Tenorio –el entonces joven poeta de esta historia, que hoy es un octogenario incombustible– ha tenido cumbres y caídas, pero no ha pasado desapercibida en la vida literaria nacional.
Harold habló con EL COLOMBIANO sobre Poemas, su más reciente libro de versos, que presentará este 12 de junio a las seis de la tarde en la sede del Estadio de la librería Grammata.