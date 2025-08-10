Gilinski se queda con otra paisa: comprará a Mimo’s

El interés del Grupo Gilinski por hacerse con compañías referentes de Antioquia no acaba, por lo que el fin de semana montó en el carrito de compras a la Productora y Comercializadora de Alimentos (PCA), que tiene en su portafolio marca de helados Mimo’s.
El negocio fue reportado a la Superintendencia Financiera a última hora del viernes, cuando se indicó que el Grupo Nutresa había celebrado un contrato de compraventa de acciones para adquirir el 100% de las especies de PCA, “una sociedad domiciliada en Colombia, dedicada a la producción y comercialización de helados y a la operación de heladerías bajo la marca Mimo’s”.