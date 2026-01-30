GeoPark compra los activos de Frontera Energy y se convierte en la mayor petrolera privada de Colombia

GeoPark dio un paso clave para fortalecer su presencia en Colombia tras anunciar la adquisición de los activos de exploración y producción de petróleo y gas de Frontera Energy. Con esta operación, la compañía no solo duplicará su producción y reservas, sino que ampliará de manera significativa su escala operativa en el país.
La transacción se limita a los activos colombianos y no contempla la compra del holding canadiense de Frontera Energy, ni sus activos de infraestructura ni sus intereses exploratorios en Guyana, según informaron las compañías.
