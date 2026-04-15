La historia de la startup paisa que impulsó ventas de Coca-Cola en 20% con IA y ahora compite con firmas globales

Felipe Aristizábal habla rápido, con la energía de quien lleva años resolviendo problemas en tiempo real. Es paisa, formado en la Universidad EAFIT, como administrador de negocios, y su obsesión profesional gira alrededor de una idea que en estos momentos parece obvia, pero que hace una década no lo era tanto. Y es que hace diez años, cuando hablar de inteligencia artificial aún no era parte del día a día de las empresas, Aristizabal identificó un problema que hoy día sigue vigente: las compañías no logran adaptarse al ritmo de la tecnología. De esa brecha nació Geekboss, una startup paisa que actualmente se redefine como una consultora de inteligencia artificial “hands-on” —es decir, que no solo diseña estrategias, sino que las ejecuta— y que ya trabaja con grandes compañías en Colombia y mercados internacionales. “Nos dimos cuenta de que muchas empresas sabían qué tenían que hacer, pero no cómo hacerlo realidad. Ahí encontramos nuestra oportunidad”, contó Felipe Aristizábal, CEO y fundador de la firma, en diálogo con EL COLOMBIANO. Le puede interesar: StartCo salta al exterior y revela que su primera edición internacional será en México este 2026

De Medellín para el mundo

Felipe Aristizábal, fundador de Geekboss, lidera una consultora que ya compite con firmas internacionales. FOTO: CORTESÍA

Geekboss comenzó en Medellín con clientes como Sura y Protección, pero su crecimiento estuvo marcado por una apuesta clara: confiar en el talento colombiano. “En Colombia hay demasiado talento, pero tendemos a subestimarlo frente a Estados Unidos o Europa. Cuando salimos, nos dimos cuenta de que lo que hacíamos acá también servía —y mucho— afuera”, explicó Aristizábal. Esa visión les permitió expandirse. Hoy tienen presencia en Colombia, México, Estados Unidos y El Salvador, y preparan su llegada a Panamá. Además, han trabajado con más de 40 organizaciones y marcas de alto perfil como Coca-Cola, Grupo Nutresa, Comfama y Leonisa.

El modelo que los diferencia

En un mercado dominado por consultoras tradicionales, Geekboss apostó por un modelo distinto: acompañar a las empresas hasta la implementación y medición de resultados. “Muchas compañías están sobrediagnosticadas. El problema no es identificar qué pasa, sino resolverlo”, afirmó su CEO. Por eso, su operación se divide prácticamente en partes iguales: 50% estrategia y 50% implementación. Ese enfoque ya ha dado resultados concretos. Hace un par de años, en un proyecto con Coca-Cola lograron aumentar ventas en un 20% mediante soluciones de inteligencia artificial, que se había propuesto en una consultoría previa. En otros casos, han reducido hasta en 75% los tiempos de producción en empresas creativas mediante automatización de procesos.

Una empresa liviana, pero ambiciosa

A pesar de trabajar con grandes compañías, Geekboss tiene una estructura poco convencional: apenas 10 empleados directos. El resto del trabajo se apoya en inteligencia artificial y una red de consultores especializados que están activos en la industria. “No creemos en el consultor que solo sabe teoría. Nos gusta trabajar con gente que está metida en la operación real de las empresas”, explicó Aristizábal. Este modelo les permite ser más eficientes y competitivos en precio, incluso frente a firmas internacionales. Lea más: Seis empresas colombianas están en la élite del mundo del emprendimiento, según Endeavor

La apuesta económica: crecer 200%

Para 2026, la compañía tiene una meta agresiva: crecer 200% en facturación y acercarse a los 4 millones de dólares en ingresos. El crecimiento se apalanca en su expansión internacional y en la creciente demanda de soluciones de inteligencia artificial en América Latina. “Hoy, 9 de cada 10 empresas tienen el mandato de implementar IA, pero la mayoría no sabe en qué ni cómo hacerlo. Ahí es donde entramos nosotros”, señaló.

IA: más que tecnología, un cambio cultural

Para Aristizábal, el mayor reto no es técnico, sino cultural. Aunque Colombia ya logró altos niveles de conectividad, aún falta avanzar en la adopción real de la inteligencia artificial. “Hoy hay más líneas de WhatsApp que personas en el país, pero eso no significa que estemos usando bien la tecnología. El reto es enseñar a usar la IA con criterio”, afirmó. Desde Geekboss incluso trabajan en iniciativas educativas para enseñar a estudiantes a usar estas herramientas de forma ética y productiva.

¿La IA va a reemplazar empleos?

El debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo sigue abierto. Para Aristizábal, no se trata de una destrucción masiva, sino de una transformación. “Más que perder empleos, vamos a ver una transición. Van a desaparecer algunos roles, pero van a surgir otros nuevos”, dijo. Y agregó una idea clave: “las máquinas harán trabajo de máquinas y las personas, trabajo de personas”. En ese escenario, habilidades humanas como la creatividad, la empatía y la capacidad de resolver problemas serán cada vez más valiosas.

De la teoría a los resultados