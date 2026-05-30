Más de 100 exalcaldes de Antioquia anuncian su respaldo a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

Más de 100 exalcaldes del departamento de Antioquia anunciaron su respaldo a la candidatura de Paloma Valencia y a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, en el marco de las elecciones presidenciales que tendrán lugar este 31 de mayo de 2026. A través de una carta, expresaron que comparten los “principios y convicciones” de Valencia, así como el trabajo “técnico, riguroso y honesto” de Oviedo, razones por las cuales decidieron respaldar políticamente esta candidatura desde los municipios antioqueños. “Necesitamos un gobierno central que sea aliado del territorio, que invierta con criterio y que entienda que el desarrollo se construye municipio a municipio. Colombia lleva demasiado tiempo dividida. La confrontación permanente ha agotado a los ciudadanos y ha paralizado las instituciones”, escribieron en el documento.

Estos son los exalcaldes de Antioquia que respaldan la candidatura de Paloma Valencia

1. Aníbal Gaviria Correa - Exalcalde del Municipio de Medellín y exgobernador de Antioquia 2. Juan Gómez Martínez - Exalcalde del Municipio de Medellín y exgobernador de Antioquia 3. Héctor Londoño Restrepo - Exalcalde del Municipio de Envigado 4. Braulio Alonso Espinosa Márquez -Exalcalde del Municipio de Envigado 5. José Fernando Escobar Estrada - Exalcalde del Municipio de Itagüí 6. León Mario Bedoya López - Exalcalde del Municipio de Itagüí 7. Carlos Muñoz López - Exalcalde del Municipio de Bello 8. Juan Sebastián Abad Betancur - Exalcalde del Municipio de La Estrella 9. Santiago Montoya Montoya - Exalcalde del Municipio de Sabaneta 10. Julián Andrés Muñoz López - Exalcalde del Municipio de Abejorral 11. Mauricio Márquez Valencia - Exalcalde del Municipio de Ciudad Bolívar 12. Carlos Gustavo Quijano Restrepo -Exalcalde del Municipio de Concordia 13. Wilson Humberto Montoya Muñoz - Exalcalde del Municipio de Titiribí 14. Luis Ernesto Vélez Madrid - Exalcalde del Municipio de Urrao 15. Germán Darío Zapata Ferraro - Exalcalde del Municipio de Caicedo 16. Antonio de Jesús Castaño González - Exalcalde del Municipio de Ciudad Bolívar 17. Joaquín Humberto Foronda Zapata - Exalcalde del Municipio de Pueblorrico 18. Carlos Vallejo - Exalcalde del Municipio de Támesis 19. Sergio Andrés Ceballos López - Exalcalde del Municipio de Valparaíso 20. Pablo Cano Pulgarín -Exalcalde del Municipio de La Pintada 21. Jairo Enrique Arango Zuleta - Exalcalde del Municipio de El Bagre 22. Nelson Carmona Lopera - Exalcalde del Municipio de La Ceja 23. Édgar Augusto Villegas Ramírez - Exalcalde del Municipio de Marinilla 24. Juan Pablo Bernal Restrepo - Exalcalde del Municipio de Vegachí 25. Luis Norberto Piedrahíta Llano - Exalcalde del Municipio de Yalí 26. Camilo Correa Álvarez - Exalcalde del Municipio de Donmatías 27. Nolber de Jesús Bedoya Puerta - Exalcalde del Municipio de El Retiro 28. Diego Alejandro Duque Valencia - Exalcalde del Municipio de San Francisco 29. Juan Jairo Montoya Correa - Exalcalde del Municipio de Concordia

30. Iván Alexander Zuluaga Zuluaga - Exalcalde del Municipio de Támesis 31. Carlos Mario Villada Uribe - Exalcalde del Municipio de Betania 32. Ronald Alejandro Sánchez Sánchez - Exalcalde del Municipio de Betania 33. Julián Andrés Granada Restrepo - Exalcalde del Municipio de Caramanta 34. Jaime Humberto Salazar Botero - Exalcalde del Municipio de Titiribí 35. Fabián Darío Marín Monsalve - Exalcalde del Municipio de Caracolí 36. Víctor Darío Perlaza Hinestroza - Exalcalde del Municipio de Zaragoza 37. Margarita del Rosario Lopera Cardona - Exalcaldesa del Municipio de Cañasgordas 38. Yudy Estella Pulgarín Marín - Exalcaldesa del Municipio de Frontino 39. Héctor William Urrego -Exalcalde del Municipio de Abriaquí 40. Juan Alberto García Duque - Exalcalde del Municipio de San Carlos 41. Leyda Adriana Ortega Almario - Exalcaldesa del Municipio de San Pedro de Urabá 42. Ramiro Medina Pereira - Exalcalde del Municipio de Cañasgordas 43. Reinaldo Correa Gutiérrez - Exalcalde del Municipio de Olaya 44. Asdrúbal Mauricio Gómez Morales - Exalcalde del Municipio de Valdivia 45. Jaime Humberto Zuluaga Correa - Exalcalde del Municipio de Salgar 46. Roque Eugenio Arismedi Jaramillo - Exalcalde del Municipio de San Vicente Ferrer - Exdiputado de Antioquia 47. Yimi Giraldo Marín - Exalcalde del Municipio de San Vicente Ferrer 48. Miguel Ángel Peláez Henao - Exalcalde del Municipio de Yarumal 49. Juan Leonardo Zuluaga Salazar - Exalcalde del Municipio de El Santuario 50. Diego Alejandro Villa Valderrama - Exalcalde del Municipio de Sopetrán 51. Carlos Posada Zapata - Exalcalde del Municipio de Santa Rosa 52. Isabel Cristina Mejía de Arango - Exalcaldesa del Municipio de Fredonia 53. Henry Edilson Suárez Jiménez -Exalcalde del Municipio de San Luis 54. Astrid Elena Chavarría Correa - Exalcaldesa del Municipio de Toledo 55. Jorge Adrián Pérez Atehortúa - Exalcalde del Municipio de Gómez Plata 56. Miguel Alfonso Martínez Gaviria - Exalcalde del Municipio de Caicedo 56. Froy Faber Hernández Tuberquia - Exalcalde del Municipio de Peque 57. Iván Antonio Ochoa Gómez - Exalcalde del Municipio de Yolombó 58. Guillermo Ochoa Beltrán - Exalcalde del Municipio de Girardota 59. Elkin Marín Henao - Exalcalde del Municipio de Angelópolis

60. Alina Marcela Restrepo Rodríguez - Exalcaldesa del Municipio de Barbosa 61. Ramón Antonio Zapata Mejía - Exalcalde del Municipio de Copacabana 62. Federico Gil Jaramillo - Exalcalde del Municipio de Amalfi 63. Javier Alcides Chavarría Quintero - Exalcalde del Municipio de San José de la Montaña 64. Elmer Gustavo Arismendy Flores - Exalcalde del Municipio de Guatapé 65. Héctor de Jesús Patiño Acevedo - Exalcalde del Municipio de Fredonia 66. Carlos Emel Cuervo Cañola - Exalcalde del Municipio de Salgar 67. Carlos Andrés Pérez Vásquez - Exalcalde del Municipio de Carolina del Príncipe 68. Carlos Augusto Giraldo Bermúdez - Exalcalde del Municipio de Jericó 69. José Fernando Aristizábal Cadavid - Exalcalde del Municipio de Caramanta 70. Luz Helena Sierra De Cano - Exalcaldesa del Municipio de Valparaíso 71. Leonardo de Jesús Molina Rodas - Exalcalde del Municipio de Amagá 72. Silvio Valderrama Correa - Exalcalde del Municipio de Pueblorrico 73. Otoniel Echeverry - Exalcalde del Municipio de Montebello 74. Guillermo León Usuga Cardona - Exalcalde del Municipio de Cañasgordas 75. Luis Eduardo Ochoa Londoño - Exalcalde del Municipio de Guarne 76. Flavio Enrique Fajardo Sierra - Exalcalde del Municipio de Pueblorrico 78. Julio Aníbal Areiza Palacio - Exalcalde del Municipio de Yarumal 79. María Exilda Palacio Giraldo - Exalcaldesa del Municipio de Mutatá 80. José Domingo Sepúlveda Luján - Exalcalde del Municipio de Giraldo 81. Ramón Antonio Lema Hurtado - Exalcalde del Municipio de Betulia 82. Carlos Alberto Restrepo González - Exalcalde del Municipio de Maceo 83. Jhon Gerardo Caro - Exalcalde del Municipio de Caicedo 84. Luis Manuel Galván Herazo - Exalcalde del Municipio de El Bagre 85. Gumercindo Flórez Mendoza - Exalcalde del Municipio de El Bagre 86. Fidel Marino Figueroa - Exalcalde del Municipio de Urrao 87. Luis Eduardo Montoya Urrego- Exalcalde del Municipio de Urrao 88. Virgilio Antonio Garzón Garzón - Exalcalde del Municipio de Montebello 89. Elkin Jaramillo Jaramillo - Exalcalde del Municipio de Andes 90. Wilmar Alfredo Ríos Ortega - Exalcalde del Municipio de Amalfi 91. Óscar Ignacio Valencia Vargas - Exalcalde del Municipio de Alejandría 92. Jorge de Jesús Vásquez Montoya - Exalcalde del Municipio de Cocorná 93. Gustavo Alonso López Orrego - Exalcalde del Municipio de Concepción 94. Néstor Joaquín Martínez Jiménez - Exalcalde del Municipio de El Carmen de Viboral 95. Carlos Mario Salazar Bermúdez - Exalcalde del Municipio de El Retiro 96. Elkin Darío Villada Henao - Exalcalde del Municipio de El Retiro 97. Ómar de Jesús Gómez Aristizábal - Exalcalde del Municipio de Granada 98. Freddy Castaño Aristizábal - Exalcalde del Municipio de Granada 99. Marcelo Betancur Rivera - Exalcalde del Municipio de Guarne