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PSG hace historia: bicampeón de la Champions tras vencer al Arsenal en una final épica

PSG volvió a conquistar Europa. El equipo de Luis Enrique derrotó al Arsenal en una dramática final definida por penales y se convirtió en bicampeón de la Champions League, levantando la segunda “orejona” de su historia.

  • El PSG volvió a celebrar la Champions, su segundo título en la historia de esta competición y además de manera consecutiva. FOTO PSG
    El PSG volvió a celebrar la Champions, su segundo título en la historia de esta competición y además de manera consecutiva. FOTO PSG
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 23 minutos
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Paris Saint-Germain volvió a reinar en Europa. El equipo dirigido por Luis Enrique se consagró campeón de la Champions League tras derrotar al Arsenal en una final cargada de tensión, dramatismo y emoción que terminó definiéndose en la tanda de penales después de un empate 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

Con este título, el conjunto parisino consiguió su segunda Champions consecutiva y levantó la segunda “orejona” de su historia, consolidando definitivamente el proyecto deportivo que durante años persiguió obsesivamente la gloria continental.

La final, disputada en el Puskás Arena de Budapest, tuvo todos los ingredientes de una noche inolvidable: goles tempraneros, sufrimiento, polémicas, desgaste físico y una definición desde los once pasos que terminó favoreciendo al campeón francés.

Arsenal golpeó primero

El partido comenzó cuesta arriba para el PSG. Apenas al minuto 5, Arsenal sorprendió con una rápida transición ofensiva que terminó con Kai Havertz definiendo frente al arco para abrir el marcador.

El conjunto inglés, dirigido por Mikel Arteta, salió decidido a incomodar desde el inicio y encontró rápidamente premio a su intensidad. Tras el gol, los “Gunners” replantearon el encuentro y apostaron por proteger la ventaja con orden defensivo, presión en mitad de campo y salidas rápidas al contragolpe.

Durante gran parte del primer tiempo el plan funcionó. PSG monopolizaba la posesión, pero encontraba enormes dificultades para romper el bloque defensivo del Arsenal, que se mostró sólido alrededor de William Saliba y Gabriel Magalhães.

El equipo inglés incluso estuvo cerca de ampliar la ventaja antes del descanso, mientras el conjunto parisino lucía incómodo y apresurado en los metros finales.

Luis Enrique movió al PSG

En la segunda mitad apareció la reacción del campeón. El PSG adelantó líneas, aumentó la intensidad y empezó a encontrar espacios gracias a la movilidad de Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia.

La insistencia tuvo recompensa al minuto 61, cuando Kvaratskhelia ingresó al área y fue derribado por Cristhian Mosquera. El árbitro alemán Daniel Siebert sancionó penalti tras la acción y Ousmane Dembélé asumió la responsabilidad.

El delantero francés no falló. Con frialdad engañó a David Raya y marcó el 1-1 que cambió completamente el impulso emocional del partido.

A partir de ese momento, el PSG se adueñó del encuentro. El equipo de Luis Enrique fue el que más buscó el triunfo durante el resto del tiempo reglamentario, mientras Arsenal apostó por resistir y esperar alguna oportunidad en transición rápida.

Sin embargo, el desgaste físico comenzó a hacerse evidente en ambos equipos. Los calambres, las pausas constantes y el cansancio marcaron el cierre de los 90 minutos reglamentarios.

Una prórroga de resistencia

En el tiempo extra se mantuvo la misma dinámica. PSG conservó la iniciativa y la posesión, pero ya sin la claridad suficiente para romper definitivamente la resistencia inglesa.

Arsenal, por su parte, sobrevivía gracias a la disciplina táctica y a las intervenciones de David Raya, quien volvió a aparecer en momentos importantes para mantener con vida a su equipo.

El cansancio acumulado terminó condicionando el espectáculo ofensivo. Ambos equipos comenzaron a priorizar no cometer errores y la final se encaminó inevitablemente hacia la definición desde el punto penal.

La tanda que definió Europa

En los penales apareció la sangre fría del PSG. Por el conjunto francés anotaron Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi y Beraldo. El único fallo parisino fue el de Nuno Mendes, cuyo remate fue detenido por David Raya.

En Arsenal marcaron Viktor Gyökeres, Declan Rice y Gabriel Martinelli, pero los errores de Eberechi Eze y Gabriel Magalhães terminaron condenando al equipo inglés.

El 4-3 definitivo desató la locura de los aficionados franceses y confirmó al PSG como el nuevo dominador del fútbol europeo.

El título también representa una enorme reivindicación para Luis Enrique. El entrenador español logró construir un equipo mucho más equilibrado y colectivo que las versiones anteriores del PSG plagadas de estrellas.

A diferencia de otros proyectos que dependían exclusivamente de individualidades como Lionel Messi, Neymar o Kylian Mbappé, este PSG encontró fortaleza en el funcionamiento colectivo, la presión alta, la intensidad física y la versatilidad ofensiva.

Jugadores como Vitinha, João Neves, Hakimi, Dembélé y Kvaratskhelia fueron fundamentales durante toda la campaña europea.

Además, Luis Enrique se convirtió en uno de los técnicos más exitosos del fútbol europeo reciente, consolidando un proyecto que transformó al PSG en una potencia mucho más madura competitivamente.

Arsenal volvió a quedarse cerca

Para Arsenal, la derrota dejó un sabor profundamente amargo. El equipo de Mikel Arteta estuvo muy cerca de conquistar la primera Champions League de su historia, pero nuevamente el título continental le fue esquivo.

Pese al golpe, el conjunto londinense confirmó que volvió a instalarse entre las grandes potencias europeas gracias a una generación joven, competitiva y con enorme proyección.

Havertz, Rice, Saliba, Saka y Martinelli demostraron durante toda la temporada que Arsenal tiene bases sólidas para seguir peleando por Europa en los próximos años.

Pero esta vez la gloria fue para París. Y el PSG, después de tantos años de frustraciones europeas, ahora ya sabe lo que es dominar el continente.

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