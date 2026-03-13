x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Con varias bajas, Nacional defiende el liderato frente a Llaneros: posible nómina, a qué horas y dónde verlo

El Verde recibe este viernes a Llaneros en el estadio Atanasio Girardot con la misión de mantener el liderato de la Liga BetPlay, pese a varias bajas en su nómina.

  • Alfredo Morelos espera continuar con su racha goleadora; es uno de los máximos artilleros de la Liga, con 7 tantos. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Alfredo Morelos espera continuar con su racha goleadora; es uno de los máximos artilleros de la Liga, con 7 tantos. FOTO CAMILO SUÁREZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
bookmark

Atlético Nacional se prepara para un nuevo reto en la Liga BetPlay. El conjunto verdolaga recibirá este viernes a Llaneros en el estadio Estadio Atanasio Girardot, a partir de las 8:30 p. m., con transmisión de Win Sports+. El equipo paisa confía en mantener su racha de victorias en el campeonato para seguir en la cima de la tabla y acercarse a una clasificación anticipada.

Para este compromiso, el técnico Diego Arias tendrá algunas ausencias importantes. El mediocampista Juan Manuel Zapata no estará disponible debido a una fatiga muscular que lo mantiene en proceso de recuperación. Tampoco harán parte de la convocatoria Kevin Cataño y Milton Casco, ambos por decisión técnica.

Por su parte, el delantero Cristian Arango todavía no podrá ser tenido en cuenta, ya que continúa bajo el protocolo de conmoción de la FIFA tras el golpe sufrido en el partido contra Águilas Doradas. El atacante apenas retomará los entrenamientos este 14 de marzo.

Ante estas bajas, el entrenador verdolaga tendría en mente una formación encabezada por David Ospina en el arco; una línea defensiva con Andrés Román, Simón García, William Tesillo y Samuel Velásquez; en el mediocampo estarían Jorman Campuzano, Matheus Uribe y Juan Manuel Rengifo; mientras que en zona ofensiva aparecerían Andrés Sarmiento y Nicolás Rodríguez para apoyar en punta a Alfredo Morelos.

El equipo paisa llega motivado tras su contundente victoria 4-0 frente a Junior de Barranquilla, resultado que fortaleció su liderato y elevó la confianza del plantel. Sin embargo, el rival de turno también atraviesa un buen momento.

Llaneros se ha convertido en una de las revelaciones del torneo. El conjunto visitante ocupa la décima posición con 14 puntos y llega impulsado por su triunfo 2-0 ante Jaguares de Córdoba, lo que le permitió mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

El equipo llanero cuenta con futbolistas de experiencia como Francisco Meza y Jhon Vásquez, quienes intentarán frenar el poder ofensivo de Nacional. No obstante, el conjunto verdolaga confía en imponer su jerarquía en casa y aprovechar una de sus principales fortalezas: el dominio del mediocampo, donde buscará marcar la diferencia para seguir firme en lo más alto de la tabla.

Temas recomendados

Atlético Nacional
Llaneros FC
Liga BetPlay
Estadio Atanasio Girardot
Diego Arias
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida