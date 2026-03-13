Con varias bajas, Nacional defiende el liderato frente a Llaneros: posible nómina, a qué horas y dónde verlo

Atlético Nacional se prepara para un nuevo reto en la Liga BetPlay. El conjunto verdolaga recibirá este viernes a Llaneros en el estadio Estadio Atanasio Girardot, a partir de las 8:30 p. m., con transmisión de Win Sports+. El equipo paisa confía en mantener su racha de victorias en el campeonato para seguir en la cima de la tabla y acercarse a una clasificación anticipada.
Para este compromiso, el técnico Diego Arias tendrá algunas ausencias importantes. El mediocampista Juan Manuel Zapata no estará disponible debido a una fatiga muscular que lo mantiene en proceso de recuperación. Tampoco harán parte de la convocatoria Kevin Cataño y Milton Casco, ambos por decisión técnica.