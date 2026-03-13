El delantero colombiano Luis Javier Suárez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el fútbol europeo. Con el Sporting, el atacante ha firmado una temporada sobresaliente que lo tiene entre los jugadores más destacados de Portugal y con números que lo posicionan entre los delanteros más efectivos de las principales ligas del mundo.
En lo que va de la campaña, Suárez acumula 31 goles y 4 asistencias en 40 partidos, cifras que reflejan su impacto ofensivo dentro del equipo lisboeta. Su rendimiento ha sido clave para el Sporting en las distintas competiciones, y su promedio de participación directa en goles —superior a uno por cada 90 minutos disputados— lo ubica entre los atacantes más determinantes del panorama internacional.