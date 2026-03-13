El delantero colombiano Luis Javier Suárez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el fútbol europeo. Con el Sporting, el atacante ha firmado una temporada sobresaliente que lo tiene entre los jugadores más destacados de Portugal y con números que lo posicionan entre los delanteros más efectivos de las principales ligas del mundo. En lo que va de la campaña, Suárez acumula 31 goles y 4 asistencias en 40 partidos, cifras que reflejan su impacto ofensivo dentro del equipo lisboeta. Su rendimiento ha sido clave para el Sporting en las distintas competiciones, y su promedio de participación directa en goles —superior a uno por cada 90 minutos disputados— lo ubica entre los atacantes más determinantes del panorama internacional.

Incluso en medio de resultados adversos, el colombiano ha mantenido su protagonismo. El Sporting sufrió recientemente una dura derrota 3-0 en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League frente al Bodø/Glimt, pero el desempeño individual del delantero sigue siendo uno de los puntos más altos del conjunto portugués. El gran momento del atacante también ha sido reconocido oficialmente en Portugal. Gracias a sus destacadas actuaciones, la Primeira Liga lo eligió mejor jugador del mes de febrero, distinción que fue resaltada en los canales oficiales del campeonato luso.

En el torneo local, Suárez ha sido determinante para el Sporting, ya que lidera la tabla de goleadores con 23 anotaciones, consolidándose como el principal referente ofensivo del equipo. A esto se suman sus aportes en la Champions, donde ha logrado marcar frente a rivales de alto nivel como el Paris Saint‑Germain y el Napoli.