Sebastián Marset, uno de los narcos más buscados en Sudamérica, habría sido capturado en Bolivia

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, considerado uno de los criminales más buscados de Sudamérica, fue detenido durante un operativo policial realizado en el barrio Las Palmas, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. La información fue confirmada inicialmente por fuentes policiales a Infobae, aunque las autoridades bolivianas aún preparaban un reporte oficial con los detalles del procedimiento. La intervención comenzó alrededor de las 2:30 de la mañana con la participación de agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales. Horas después, el Ministerio de Gobierno de Bolivia informó que cerca de 200 policías de élite fueron trasladados desde El Alto hacia Santa Cruz para reforzar la seguridad en la zona. Videos difundidos por medios locales muestran a uniformados fuertemente armados saliendo de una vivienda blanca mientras custodian a varias personas esposadas. Según los primeros reportes, al menos cuatro de los detenidos formarían parte del esquema de seguridad del narcotraficante.

La noticia de la captura también fue confirmada por autoridades de Paraguay. El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas, Jalil Rachid, señaló en declaraciones a ABC Cardinal que recibió información de sus pares bolivianos antes de las 7:00 de la mañana. “Desde la madrugada estaban trabajando para cercarlo a él y a su estructura. Tenía vehículos blindados y un fuerte esquema de custodia. La información que recibí es que fue asegurado”, explicó. También el director de Comunicaciones del Ministerio de Seguridad de Bolivia confirmó a ABC Color que Marset había sido detenido en el mismo operativo. En Bolivia, la criminóloga Gabriela Reyes fue una de las primeras en informar sobre el procedimiento a través de redes sociales. Cerca de las 6:30 de la mañana escribió que las autoridades tenían “al uruguayo”, y minutos después aseguró que Marset había sido capturado.