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Sebastián Marset, uno de los narcos más buscados en Sudamérica, habría sido capturado en Bolivia

El operativo habría sido en conjunto con la Policía de Paraguay. Todo ocurrió en Santa Cruz de la Sierra.

  • En 2013 fue detenido en Uruguay y condenado por tráfico de estupefacientes. Tras recuperar la libertad en 2018, las investigaciones indican que amplió su red criminal y comenzó a operar en varios países de la región. FOTO: EL DEBER Y DEA
    En 2013 fue detenido en Uruguay y condenado por tráfico de estupefacientes. Tras recuperar la libertad en 2018, las investigaciones indican que amplió su red criminal y comenzó a operar en varios países de la región. FOTO: EL DEBER Y DEA
El Colombiano
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hace 2 horas
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El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, considerado uno de los criminales más buscados de Sudamérica, fue detenido durante un operativo policial realizado en el barrio Las Palmas, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. La información fue confirmada inicialmente por fuentes policiales a Infobae, aunque las autoridades bolivianas aún preparaban un reporte oficial con los detalles del procedimiento.

La intervención comenzó alrededor de las 2:30 de la mañana con la participación de agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales. Horas después, el Ministerio de Gobierno de Bolivia informó que cerca de 200 policías de élite fueron trasladados desde El Alto hacia Santa Cruz para reforzar la seguridad en la zona.

Videos difundidos por medios locales muestran a uniformados fuertemente armados saliendo de una vivienda blanca mientras custodian a varias personas esposadas. Según los primeros reportes, al menos cuatro de los detenidos formarían parte del esquema de seguridad del narcotraficante.

La noticia de la captura también fue confirmada por autoridades de Paraguay. El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas, Jalil Rachid, señaló en declaraciones a ABC Cardinal que recibió información de sus pares bolivianos antes de las 7:00 de la mañana. “Desde la madrugada estaban trabajando para cercarlo a él y a su estructura. Tenía vehículos blindados y un fuerte esquema de custodia. La información que recibí es que fue asegurado”, explicó.

También el director de Comunicaciones del Ministerio de Seguridad de Bolivia confirmó a ABC Color que Marset había sido detenido en el mismo operativo.

En Bolivia, la criminóloga Gabriela Reyes fue una de las primeras en informar sobre el procedimiento a través de redes sociales. Cerca de las 6:30 de la mañana escribió que las autoridades tenían “al uruguayo”, y minutos después aseguró que Marset había sido capturado.

De acuerdo con el diario El Deber, varias calles alrededor de la vivienda allanada permanecían acordonadas mientras continuaban las diligencias. Vecinos del sector recibieron instrucciones de permanecer dentro de sus casas. Uno de ellos relató al medio que escuchó a los agentes exigir la rendición del narcotraficante: “Escuché cuando le gritaban: ‘Marset, entrégate’”.

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Las autoridades bolivianas anunciaron que ofrecerán una conferencia de prensa al mediodía para entregar información oficial sobre el caso.

Marset es señalado por investigadores de varios países como líder de una red criminal dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de dinero en Sudamérica y Europa. La organización, conocida como “Primer Cartel Uruguayo (PCU)”, habría coordinado envíos de droga desde Bolivia hacia Paraguay, para luego trasladarla a puertos europeos con apoyo de otras estructuras criminales.

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