Gasolina sube 60% en el mundo tras la guerra en Medio Oriente y bloqueos en Ormuz

El mercado energético global atraviesa una nueva escalada de precios tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán a finales de febrero. La respuesta iraní, centrada en ataques a infraestructura energética en el Golfo Pérsico y el bloqueo del estrecho de Ormuz, ha generado una disrupción significativa en el suministro mundial. Este paso estratégico es clave: por allí transita cerca del 25% del comercio global de petróleo. Como consecuencia, el crudo alcanzó los US$104 por barril en marzo, niveles no vistos desde 2022. A la par, los futuros de gasolina, medidos por el índice XB1 / Rbob Gasoline Futures de Bloomberg, se han disparado 60% desde el inicio de las hostilidades.

El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ahmad Vahidi, aseguró en medios locales que el estrecho está cerrado y advirtió que “incendiarían cualquier barco” que intente cruzarlo. Esta postura fue respaldada por el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, quien condicionó su reapertura al cese de ataques por parte de Estados Unidos e Israel.

¿Qué países registran los mayores aumentos en gasolina y diésel?

El impacto ha sido desigual a nivel global, con Asia como la región más golpeada. Vietnam lidera el incremento de precios entre el 23 de febrero y el 9 de marzo, según Global Petrol Prices. Allí, la gasolina subió 50%, pasando de cerca de US$2,79 a US$4,27 por galón, mientras el diésel aumentó 65,8%. Otros países también reportan alzas relevantes. Laos registra incrementos de 32,9%, Nigeria de 39,5%, Pakistán de 24,4% y Líbano de 11,40% en gasolina. Consulte: Trump en lo que va de 2026: bombardeos, capturas, cambios de regímenes y movimientos que sacuden a Cuba, Venezuela e Irán En Estados Unidos, el diésel superó los US$5 por galón por primera vez desde diciembre de 2022, mientras que los futuros de gasolina alcanzaron US$3,07 por galón, máximos desde julio de ese año. Además, el precio promedio de la gasolina subió 16,6% hasta US$3,84 por galón al 9 de marzo, impulsado también por factores estacionales. En Reino Unido, los precios alcanzaron máximos de 18 meses, con el diésel en US$2,11 por litro y la gasolina en US$1,86.

¿Por qué Asia es la región más afectada?

El cierre del estrecho de Ormuz ha tenido un impacto directo en Asia, que recibe el 89,2% del crudo que pasa por esta vía. China depende en un 37,7% de este suministro, seguida de India con 14,7%, Corea del Sur con 12% y Japón con cerca del 11%. En contraste, Europa y Estados Unidos tienen menor exposición, con 3,8% y 2,5%, respectivamente. Sin embargo, las presiones en precios se mantienen por factores adicionales como la demanda estacional y ajustes en refinerías.

La situación se agrava por un efecto colateral: países como China y Corea del Sur han ordenado a sus refinerías detener exportaciones de combustibles y cancelar contratos, generando un cuello de botella en el mercado global.

¿Qué otros factores presionan el precio del petróleo?

La escalada no responde solo al conflicto. También inciden factores logísticos y de oferta. Las rutas alternativas al estrecho de Ormuz no cuentan con garantías de seguridad, y Estados Unidos no podrá protegerlas completamente hasta finales de marzo, según el secretario de Energía, Chris Wright. A esto se suma la reducción en la producción de crudo por parte de países del Golfo como Arabia Saudita, Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, tras ataques a su infraestructura petrolera. En conjunto, estos elementos han evidenciado la alta dependencia global del petróleo del Golfo y han dejado expuestos a consumidores en América, Europa y Asia a precios más elevados.

¿Qué pasa con Colombia y América Latina?

En contraste con la tendencia global, Colombia registró una reducción de 3,10% en el precio de la gasolina y un leve aumento de 0,20% en el diésel durante el mismo periodo analizado. Además, varios países de la región —como Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Paraguay— mantuvieron sus precios sin cambios. El promedio regional de aumento en gasolina fue de apenas 1,46%, muy por debajo del promedio global. Guatemala fue la excepción en América Latina, con incrementos de 12,8% en gasolina y 17,7% en diésel, superando ampliamente el promedio regional. Entérese: Sindicato UTIPEC advierte deterioro acelerado en Ecopetrol: “Ricardo Roa nunca debió llegar” El comportamiento en Colombia responde más a decisiones de política pública que a las dinámicas del mercado internacional. El Gobierno redujo el precio de la gasolina en $500 por galón entre febrero y marzo. Fabián Osorio, director de Análisis Sectorial y Sostenibilidad en Corficolombiana, explicó que esta reducción “no responde a la dinámica del mercado internacional, sino a una decisión discrecional del Gobierno”. Sin embargo, expertos advierten que esta estrategia podría volverse insostenible debido al déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

¿Qué prevén los analistas sobre el mercado energético?