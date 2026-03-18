Gasolina sube 60% en el mundo tras la guerra en Medio Oriente y bloqueos en Ormuz

El mercado energético global atraviesa una nueva escalada de precios tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán a finales de febrero. La respuesta iraní, centrada en ataques a infraestructura energética en el Golfo Pérsico y el bloqueo del estrecho de Ormuz, ha generado una disrupción significativa en el suministro mundial.
Este paso estratégico es clave: por allí transita cerca del 25% del comercio global de petróleo. Como consecuencia, el crudo alcanzó los US$104 por barril en marzo, niveles no vistos desde 2022. A la par, los futuros de gasolina, medidos por el índice XB1 / Rbob Gasoline Futures de Bloomberg, se han disparado 60% desde el inicio de las hostilidades.