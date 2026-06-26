Corte canadiense autorizó a Canacol terminar contratos, pero estos siguen vigentes en Colombia

Luego de que una corte canadiense autorizara a Canacol Energy terminar varios contratos de suministro de gas como parte de su proceso de reestructuración financiera, Gases del Caribe aseguró que dichos acuerdos continúan vigentes en Colombia y que cualquier decisión sobre su eventual terminación deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades.
La compañía informó que el pasado 24 de junio la Corte del Banco del Rey de Alberta, en Canadá, autorizó a Canacol Energy Colombia S.A.S., CNE Oil & Gas S.A.S. y otras empresas vinculadas a dar por terminados varios contratos de suministro de gas natural, dentro del proceso de insolvencia transfronteriza que adelanta la compañía bajo la legislación canadiense.
Entre los contratos incluidos en la autorización judicial se encuentran dos acuerdos suscritos entre Gases del Caribe y empresas del grupo Canacol para el suministro de gas natural.
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