Ataque con explosivos contra el Ejército en Algeciras deja dos militares muertos

Un nuevo ataque contra la fuerza pública se registró en la mañana de este miércoles 12 de agosto en el municipio de Algeciras, Huila, dejando como saldo dos militares muertos y al menos 17 uniformados heridos. El atentado ocurrió en inmediaciones de la vereda El Quebradón, cuando unidades de la Novena Brigada del Ejército se desplazaban para atender una alerta relacionada con un artefacto sospechoso abandonado sobre la vía. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los militares acudieron al sector del cruce El Quebradón Norte para realizar la verificación de un cilindro que, al parecer, habría sido cargado con explosivos. Durante el desplazamiento, las tropas fueron atacadas y emboscadas presuntamente por integrantes del Frente Iván Díaz, perteneciente al bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias.

Inicialmente, las autoridades reportaron la muerte de un uniformado y 17 heridos. Sin embargo, horas después se confirmó el fallecimiento de un segundo militar, quien había sido trasladado a un centro asistencial en Neiva debido a la gravedad de las lesiones. Lea más: Video | Atentado con explosivos destruyó peaje de Mondomo entre Cali y Popayán; disidencias de ‘Iván Mordisco’ estarían detrás Las víctimas fueron identificadas como el cabo primero Yony Alejandro Andrade Lizcano y el soldado profesional Luis Felipe Muñoz Lizcano. Este último recibió atención médica luego de resultar gravemente herido, pero falleció mientras era atendido por la gravedad de sus lesiones. Tras la emboscada, el Ejército activó los protocolos de evacuación y atención médica para trasladar a los militares afectados. Un helicóptero UH-60 de la Aviación del Ejército llegó hasta Algeciras para apoyar las labores de evacuación y facilitar el traslado de los heridos hacia Neiva.

En el reporte inicial se indicó que seis de los militares heridos se encontraban en estado grave, por lo que los organismos de emergencia concentraron sus esfuerzos en garantizar su atención y traslado oportuno a centros médicos. El ataque generó preocupación debido a que el lugar donde fue encontrado el cilindro es un punto de conexión entre varias veredas y conduce además a una sede educativa. Por esta razón, las autoridades advirtieron sobre el riesgo que la presencia de explosivos representa para la población civil que se moviliza por esta zona rural de Algeciras.

El secretario de Gobierno del Huila, Andrés David Muñoz, informó sobre la convocatoria de un Consejo de Seguridad extraordinario para analizar la situación de orden público y determinar las acciones que se adoptarán tras el ataque. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . El Ejército rechazó la acción violenta y señaló que los militares se encontraban cumpliendo una misión orientada a proteger a la población y garantizar la seguridad en el territorio. Las autoridades avanzan en la investigación para establecer las circunstancias exactas del ataque y determinar la responsabilidad de los autores de la emboscada contra las tropas.

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