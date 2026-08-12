Ataque con explosivos contra el Ejército en Algeciras deja dos militares muertos

Un nuevo ataque contra la fuerza pública se registró en la mañana de este miércoles 12 de agosto en el municipio de Algeciras, Huila, dejando como saldo dos militares muertos y al menos 17 uniformados heridos.
El atentado ocurrió en inmediaciones de la vereda El Quebradón, cuando unidades de la Novena Brigada del Ejército se desplazaban para atender una alerta relacionada con un artefacto sospechoso abandonado sobre la vía.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los militares acudieron al sector del cruce El Quebradón Norte para realizar la verificación de un cilindro que, al parecer, habría sido cargado con explosivos. Durante el desplazamiento, las tropas fueron atacadas y emboscadas presuntamente por integrantes del Frente Iván Díaz, perteneciente al bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias.