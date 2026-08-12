Llegan las marcas de agua a textos hechos con Claude, ¿se acabó el copy-paste de IA?

La empresa tecnológica Anthropic anunció que todos los modelos de su plataforma de inteligencia artificial Claude lanzados a partir de este mes incluirán un sistema de etiquetado que permite identificar los contenidos generados por IA.
La medida busca cumplir con el artículo 50 (2) de la Ley de IA de la Unión Europea, que desde principios de agosto obliga a los desarrolladores a etiquetar de forma clara los contenidos sobre asuntos de interés público creados o manipulados con esta tecnología, según informó Wired.