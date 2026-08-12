Ojo con el agua: La Estrella intensifica controles a lavaderos de carros

Ante las condiciones climáticas actuales y la posibilidad de una reducción en la disponibilidad de agua, la Alcaldía de La Estrella comenzó a reforzar los controles sobre los establecimientos dedicados al lavado de vehículos. La administración municipal busca que estos negocios hagan un uso adecuado del recurso y cumplan con los requisitos exigidos para operar.

Las jornadas de inspección, vigilancia y control se realizan con participación de la Secretaría de Gobierno, la Policía Nacional y la inspección de Medio Ambiente, con especial atención en los lavaderos de carros.

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El secretario de Gobierno de La Estrella, Santiago Álvarez, explicó que el municipio se encuentra adelantando estas acciones como medida preventiva ante la llegada de una temporada marcada por mayores temperaturas y menor disponibilidad de agua.

Según el funcionario, el propósito de los operativos es verificar la documentación de los establecimientos y, a su vez, promover prácticas que permitan evitar el desperdicio del recurso hídrico.

“Buscamos promover un uso responsable del agua”, señaló Álvarez al referirse a los controles que se realizan en los establecimientos comerciales.