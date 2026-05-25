Colombia asegura más gas importado para 2027: Ecopetrol y Frontera reciben luz verde para regasificadora en Cartagena

Ecopetrol y la Sociedad Portuaria Puerto Bahía (SPPB), propiedad de Frontera Energy, anunciaron el inicio de la fase de ejecución del proyecto de regasificación en el Caribe colombiano, luego de obtener todos los permisos regulatorios y ambientales necesarios. La iniciativa busca fortalecer el abastecimiento de gas natural en el país y aportar hasta 300 GBTUD al sistema energético nacional a partir de diciembre de 2026, en medio de las preocupaciones por un posible déficit de gas y la llegada del fenómeno de El Niño. Entérese: La subasta de energía que desató la furia de Petro: térmicas, gas importado y sospechas de “traición” en el Caribe El proyecto se desarrollará utilizando la infraestructura marítima ya existente y operativa del terminal portuario de Cartagena, donde se recibirá e internará Gas Natural Licuado (GNL).

ANI y ANLA aprobaron los permisos clave para la obra

Uno de los principales avances del proyecto fue la aprobación, por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), de la modificación no sustancial de la concesión portuaria de Puerto Bahía. Con esta autorización, la terminal podrá desarrollar actividades de recibo e internación de Gas Natural Licuado (GNL) utilizando la infraestructura actualmente disponible. Puede leer: Superservicios alerta por distorsiones en precios de gas natural que golpean a usuarios residenciales De forma complementaria, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) aprobó el cambio menor ambiental requerido para ejecutar el proyecto. Con ambos trámites completados, Ecopetrol y Puerto Bahía aseguraron que quedaron habilitados todos los permisos necesarios para avanzar hacia la construcción y puesta en marcha de la iniciativa.

Qué viene ahora: contratos, construcción y una unidad flotante de regasificación

Con los trámites aprobados, Puerto Bahía avanzará en los siguientes frentes para garantizar la entrada en operación en diciembre de 2026: Contratación de servicios logísticos para el manejo del gas natural licuado Cierre contractual de la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU) Vea aquí: Canacol no estaría cumpliendo con sus contratos de gas en Colombia; esto halló la Superservicios Compras e integración de infraestructura en el terminal marítimo Construcción de las obras necesarias para la operación del sistema. Una vez en operación, Ecopetrol podrá aportar una oferta inicial de hasta 300 GBTUD al balance de gas del país, con posibilidad de expansión progresiva según las necesidades de demanda nacional.

¿Por qué este proyecto es clave para la seguridad energética de Colombia?

La iniciativa cobra especial relevancia frente a escenarios de variabilidad climática como el fenómeno de El Niño, periodo durante el cual la generación hidroeléctrica se reduce y la demanda de gas natural para generación térmica aumenta de forma significativa. El proyecto busca reducir la posibilidad de déficit de gas y aportar una fuente complementaria y oportuna de suministro para los diferentes sectores de la economía y para el consumo residencial. “Con la obtención de estos trámites portuarios y ambientales que habilitan totalmente la infraestructura, iniciamos la fase de ejecución de un proyecto estratégico para el país, orientado a fortalecer la seguridad energética y la confiabilidad del abastecimiento de gas natural en Colombia, en particular durante la etapa más crítica del Fenómeno de El Niño”, afirmó Bayron Triana, vicepresidente de Energías para la Transición de Ecopetrol. Le puede interesar: Alerta por El Niño: Acolgen pide encender desde ya las térmicas para evitar un apagón

El proceso comercial ya está cerrado: distribuidores y clientes finales, listos