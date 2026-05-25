Colombia asegura más gas importado para 2027: Ecopetrol y Frontera reciben luz verde para regasificadora en Cartagena

Ecopetrol y la Sociedad Portuaria Puerto Bahía (SPPB), propiedad de Frontera Energy, anunciaron el inicio de la fase de ejecución del proyecto de regasificación en el Caribe colombiano, luego de obtener todos los permisos regulatorios y ambientales necesarios.
La iniciativa busca fortalecer el abastecimiento de gas natural en el país y aportar hasta 300 GBTUD al sistema energético nacional a partir de diciembre de 2026, en medio de las preocupaciones por un posible déficit de gas y la llegada del fenómeno de El Niño.
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El proyecto se desarrollará utilizando la infraestructura marítima ya existente y operativa del terminal portuario de Cartagena, donde se recibirá e internará Gas Natural Licuado (GNL).