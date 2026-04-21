Fundación Éxito despide a Carlos Mario Giraldo y resalta su legado en la lucha contra la desnutrición infantil

El retiro de Carlos Mario Giraldo como gerente general de Grupo Éxito, desde el próximo 30 de junio, marca el cierre de un ciclo de casi dos décadas al frente de una de las principales compañías del país. Su gestión no solo se destacó por resultados empresariales positivos en términos de ventas, expansión y participación de mercado, sino también por incorporar una visión sólida de responsabilidad social enfocada en la primera infancia. En contexto: “Dejo una organización que ha logrado cosas perdurables”: la carta con la que Carlos Mario Giraldo anuncia su retiro del Grupo Éxito A través de una carta, la Fundación Éxito resaltó que su liderazgo trascendió las métricas tradicionales del negocio, al impulsar iniciativas que impactaron de manera directa a cientos de miles de niños en Colombia.

Fundación Éxito: más de 790.000 niños beneficiados

Uno de los hitos más relevantes de su gestión fue la decisión estratégica, en 2013, de enfocar los esfuerzos de la Fundación en la erradicación de la desnutrición infantil. Bajo esta línea nació la meta de #CeroDesnutrición, una apuesta sostenida que entre 2013 y 2025 ha beneficiado a 790.637 niños y niñas en todo el país, con un promedio anual superior a 60.000 menores atendidos. Además, el programa ha logrado la recuperación nutricional de uno de cada dos niños beneficiados, un resultado que, según la Fundación, refleja el alcance real de las intervenciones en contextos de inseguridad alimentaria. Puede leer: “Colombia no tiene un problema de falta de recursos, sino de cómo se administran”, Carlos Mario Giraldo, gerente del Éxito Detrás de estas cifras hay familias que hoy cuentan con acceso a alimentos, acompañamiento y formación en prácticas de nutrición balanceada, lo que contribuye al desarrollo integral de la niñez.

“Hagamos las cosas bien”: la filosofía detrás del modelo

Parte del enfoque de Giraldo estuvo guiado por una premisa heredada de Gustavo Toro Quintero: “Hay dos formas de hacer las cosas: bien o mal”. Este principio se tradujo en una visión empresarial que entiende la sostenibilidad como un compromiso con el bienestar colectivo, donde el éxito corporativo está ligado al impacto social. Desde esta perspectiva, la Fundación Éxito consolidó un modelo multiactor que articula aliados públicos y privados para ampliar el alcance de sus programas, haciendo posible intervenciones que de forma individual serían inviables.

Lactancia materna: una bandera de política social

Otro de los frentes clave del legado de Giraldo fue la promoción de la lactancia materna, posicionada como una estrategia fundamental para prevenir la desnutrición infantil. El empresario se convirtió en uno de los principales voceros del tema en Colombia, destacando su impacto como “la primera vacuna” contra la desnutrición y una de las inversiones sociales más costo-eficientes. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por cada dólar invertido en programas de promoción de la lactancia materna, el retorno económico puede alcanzar los 35 dólares. Vea aquí: Grupo Éxito multiplicó por 10 sus utilidades en 2025 y superó los $592.000 millones Este enfoque impulsó iniciativas como la #Lactatón, una movilización social liderada por la Fundación Éxito que entre 2015 y 2025 ha completado 11 ediciones consecutivas, consolidándose como un referente en la promoción de esta práctica.

Un legado que trasciende el ámbito empresarial