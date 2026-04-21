Fundación Éxito despide a Carlos Mario Giraldo y resalta su legado en la lucha contra la desnutrición infantil

El retiro de Carlos Mario Giraldo como gerente general de Grupo Éxito, desde el próximo 30 de junio, marca el cierre de un ciclo de casi dos décadas al frente de una de las principales compañías del país.
Su gestión no solo se destacó por resultados empresariales positivos en términos de ventas, expansión y participación de mercado, sino también por incorporar una visión sólida de responsabilidad social enfocada en la primera infancia.
En contexto: “Dejo una organización que ha logrado cosas perdurables”: la carta con la que Carlos Mario Giraldo anuncia su retiro del Grupo Éxito
A través de una carta, la Fundación Éxito resaltó que su liderazgo trascendió las métricas tradicionales del negocio, al impulsar iniciativas que impactaron de manera directa a cientos de miles de niños en Colombia.