¿Provocación? En medio de disputa legal, Frisby España lanzó malteada de “Chocorramo”

En medio de la disputa legal que mantiene una empresa española con la compañía colombiana con casi 50 años, Frisby por el uso de su marca en el continente europeo, otro capítulo se suma a la polémica con empresas colombianas, esta vez por el lanzamiento de una bebida.
A través de sus redes sociales, Frisby España mostró orgulloso el lanzamiento de su “Milshake de Chocorramo”, una malteada que estaría hecha del famoso ponqué que ha posicionado a la empresa colombiana Ramo.
Tras conocerse la creación de esta bebida a través del sitio oficial español, varios internautas respondieron con desprecio hacia lo ocurrido, manifestando que era otro intento de la compañía europea por sabotear otro producto colombiano. “¿Muy enamorados de Colombia o qué?”, “¿Es enserio, también le van a tirar a la marca Chocorramo”, “¡Qué descaro!”, fueron algunas de las reacciones.
Ante la polémica desatada, Frisby España reaccionó a través de una historia en su cuenta de Instagram. “Nuestro milshake de Chocorramo se elabora con productos originales de Productos Ramo” detalló, agregando que “la mención de la marca es meramente descriptiva y no constituye un uso indebido”.