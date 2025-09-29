¿Provocación? En medio de disputa legal, Frisby España lanzó malteada de “Chocorramo”

En medio de la disputa legal que mantiene una empresa española con la compañía colombiana con casi 50 años, Frisby por el uso de su marca en el continente europeo, otro capítulo se suma a la polémica con empresas colombianas, esta vez por el lanzamiento de una bebida. A través de sus redes sociales, Frisby España mostró orgulloso el lanzamiento de su “Milshake de Chocorramo”, una malteada que estaría hecha del famoso ponqué que ha posicionado a la empresa colombiana Ramo. Lea también: ¡Otra disputa legal! Frisby España anuncia demanda contra KFC por presuntas prácticas anticompetitivas en la UE Tras conocerse la creación de esta bebida a través del sitio oficial español, varios internautas respondieron con desprecio hacia lo ocurrido, manifestando que era otro intento de la compañía europea por sabotear otro producto colombiano. “¿Muy enamorados de Colombia o qué?”, “¿Es enserio, también le van a tirar a la marca Chocorramo”, “¡Qué descaro!”, fueron algunas de las reacciones. Ante la polémica desatada, Frisby España reaccionó a través de una historia en su cuenta de Instagram. “Nuestro milshake de Chocorramo se elabora con productos originales de Productos Ramo” detalló, agregando que “la mención de la marca es meramente descriptiva y no constituye un uso indebido”.

Este es el comunicado que emitió Frisby España defendiéndose de las acusaciones por el lanzamiento de su malteada de Chocorramo. FOTO: Tomada de Instagram

En un mismo tono, un vocero de la empresa española habló sobre el nuevo producto. “Mencionamos Ramo porque nuestras malteadas incluyen productos originales de la marca, pero de ninguna manera buscamos utilizarla para hacer publicidad”, aseguró en una entrevista para la revista Cambio Charles Dupont.

¿Qué respondió la empresa Ramo?

Productos Ramo, la empresa fabricante del Chocorramo emitió un comunicado aclarando la mención de la empresa española en su propuesta gastronómica. “Frente a esta situación, aclaramos que no existe actualmente ningún tipo de alianza, convenio comercial ni colaboración entre dicha empresa, ni ninguna marca extranjera y nuestra organización”, detalló Ramo en sus sitios oficiales.

Productos Ramo S.A.S., empresa productora del Chcorramo, publicó un comunicado explicando su situación con la malteada propuesta por Frisby España. FOTO: Tomada de redes sociales Ramo

¿En qué va la disputa legal entre Frisby y su homóloga española?

Tras varios meses de disputa legal entre la empresa colombiana con casi 50 años en el mercado, Frisby, y la compañía Frisby España, inició a finales del 2024 cuando la homóloga española solicitó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) cancelar el registro de marca de la empresa pereirana por presuntamente no tener un uso comercial en los últimos cinco años.