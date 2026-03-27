Frisby España ganó disputa de marca en Europa a Frisby Colombia y exige millonaria indemnización

El pulso empresarial por la marca Frisby sumó un nuevo capítulo este viernes 27 de marzo, cuando Frisby España logró imponerse en la disputa legal contra Frisby Colombia, lo que le permitirá usar la marca en Europa.
Charles Dupont, portavoz y representante legal de la firma española, explicó que el fallo se sustenta en un principio básico del derecho marcario, que no se puede infringir una marca que no existe en ese mercado.
“Frisby Colombia intentó alegar que su marca era notoria en España, basándose en estadísticas de colombianos, pero debe ser en el público en general”, afirmó en entrevista con 6AM W de Caracol Radio.
Según su versión, la decisión judicial confirma que la operación de Frisby España es “legítima” y no constituye competencia desleal.