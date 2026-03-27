Frisby España ganó disputa de marca en Europa a Frisby Colombia y exige millonaria indemnización

El pulso empresarial por la marca Frisby sumó un nuevo capítulo este viernes 27 de marzo, cuando Frisby España logró imponerse en la disputa legal contra Frisby Colombia, lo que le permitirá usar la marca en Europa. Charles Dupont, portavoz y representante legal de la firma española, explicó que el fallo se sustenta en un principio básico del derecho marcario, que no se puede infringir una marca que no existe en ese mercado. “Frisby Colombia intentó alegar que su marca era notoria en España, basándose en estadísticas de colombianos, pero debe ser en el público en general”, afirmó en entrevista con 6AM W de Caracol Radio. Según su versión, la decisión judicial confirma que la operación de Frisby España es “legítima” y no constituye competencia desleal.

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Indemnización millonaria, lo que pide Frisby España

Tras ganar este round en la pelea jurídica, la empresa española pasó al ataque. Ahora reclama una indemnización económica a Frisby Colombia por los efectos del litigio. Las pretensiones, como lo reveló en representante legal en la cadena radial, son 500.000 euros por los meses en los que no pudieron operar; 200.000 euros correspondientes a ganancias estimadas de cuatro meses; y el pago total de las utilidades generadas entre mayo y diciembre de 2025. Este último punto es el más ambicioso, ya que busca que la empresa colombiana devuelva lo que, según Frisby España, ganó de forma indebida gracias a la exposición mediática del conflicto.

Frisby España sostiene que Frisby Colombia se benefició del ruido mediático generado por el caso. Es decir, la compañía europea argumenta que el escándalo impulsó ingresos y posicionamiento de la marca colombiana, mientras su proyecto quedaba frenado. Por eso, Dupont presentó una demanda reconvencional solicitando la restitución íntegra de ese beneficio. Para calcularlo, pidió al juzgado una pericia contable completa sobre la empresa colombiana con base en ingresos, patrimonio y resultados financieros. Su reclamo es que una eventual sentencia obligue a devolver todas las ganancias consideradas indebidas en ese periodo.

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De la defensa al ataque: así se movió Frisby España en los tribunales

En noviembre de 2025, el Juzgado de lo Mercantil de Alicante había suspendido la apertura de Frisby España, prevista inicialmente para diciembre. Ante ese revés, la compañía reaccionó. El 8 de enero de 2026 presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante, calificando la decisión como “sorprendente”. En paralelo, radicó sus alegaciones de fondo, asegurando haber demostrado “de manera clara e inequívoca” que no hubo infracción marcaria ni competencia desleal. También insistió en un punto sobre la falta de notoriedad de la marca Frisby en la Unión Europea, argumento central en la disputa.

A pesar del litigio, Frisby España asegura que su plan de negocio sigue intacto. La compañía tiene estructurada la apertura inicial de 12 restaurantes en España. De hecho, ya reporta avances operativos como cocinas listas, recetas definidas, estrategia comercial y proceso de contratación en marcha. Según Dupont, esperan vincular a cerca de 50 trabajadores y han recibido suficientes hojas de vida. La empresa insiste en que está lista para iniciar operaciones tan pronto una decisión judicial levante cualquier restricción.

Otro punto que busca marcar distancia es el concepto gastronómico. Aunque reconocen que productos como el pollo apanado con miel no son exclusivos, Frisby España plantea una propuesta distinta. La idea es incorporar platos de diferentes partes del mundo, en lugar de replicar el menú tradicional colombiano. Entérese: Frisby niega negociaciones con empresa en España y confirma batalla legal por su marca y el Pollo Frisby

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