Frisby España busca que Frisby Colombia le pague por ganancias tras exposición mediática

Frisby España anunció un nuevo avance en el proceso judicial que mantiene con la empresa colombiana Frisby Colombia, luego de que el Juzgado de lo Mercantil de Alicante suspendiera en noviembre pasado la apertura de sus operaciones en España, prevista inicialmente para diciembre. Ahora, los españoles alegan que Frisby Colombia se benefició del escándalo mediático y buscan un beneficio económico.
Le puede interesar: Frisby le gana round a Frisby España: la empresa europea deberá suspender uso de marca hasta resolver litigio
Según informó la compañía, el 8 de enero de 2026 presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante, tras considerar “sorprendente” la decisión desfavorable del juzgado de primera instancia. La empresa confía en que la jurisdicción de apelación emita una resolución rápida que le permita obtener la autorización definitiva para iniciar su actividad comercial.
Pese al freno judicial, Frisby España aseguró que mantiene intacto su plan de crecimiento, el cual está “plenamente estructurado y cuantificado”. La compañía recordó que este programa contempla la apertura inicial de 12 restaurantes en España, cuya ejecución ya habría comenzado a nivel operativo y estratégico.