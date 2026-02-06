Esta es la fecha en la que María Corina Machado prevé elecciones en Venezuela, ¿cómo será la transición?

La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, afirmó que Venezuela podría celebrar elecciones democráticas en menos de un año, estimando un plazo de entre nueve y diez meses para completar un proceso de transición real.

La proyección la hizo en una entrevista con el medio estadounidense Político, donde sostuvo que en el corto plazo ve viable un proceso electoral con votación manual.

“Creemos que un proceso verdaderamente transparente con votación manual... durante todo el proceso podría completarse en nueve o diez meses. Pero, bueno, eso depende de cuándo se empiece”, declaró ante este medio la líder opositora al régimen de Maduro.

Para Machado, esta posibilidad se fundamenta en, según ella, la “cultura democrática” que tiene Venezuela y se basó en lo ocurrido con el pueblo de ese país en las elecciones celebradas en julio del 2024.

“Tenemos una cultura democrática, una cultura democrática sólida. Tenemos una sociedad organizada. Contamos con un liderazgo legítimo con un gran apoyo popular, y nuestras fuerzas armadas también apoyan la transición a la democracia”, señaló Machado.

María Corina sostuvo que si en 2024, en las condiciones extremas del país impuestas por Nicolás Maduro, las personas salieron a las urnas, con el apoyo de Estados Unidos en el país sudamericano, unos comicios como los de hace más de un año donde participó Edmundo González se pueden llevar a cabo.