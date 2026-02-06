x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Declaran calamidad pública en el Urabá, Bajo Cauca y Suroeste de Antioquia ante las emergencias por lluvias

¿Cuáles son las zonas más críticas por el invierno? Tras el desbordamiento de ríos y el colapso de puentes, la Gobernación declaró la calamidad en 13 municipios. Conozca el estado de las vías y el censo de damnificados aquí.

  • Algunas de las familias damnificadas por las emergencias expresándole su situación al gobernador de Antioquia, Julián Andrés Rendón. FOTO Dagran.
    Algunas de las familias damnificadas por las emergencias expresándole su situación al gobernador de Antioquia, Julián Andrés Rendón. FOTO Dagran.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

A raíz de las múltiples afectaciones ocasionadas por las lluvias en 13 municipios de diferentes subregiones del departamento, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia aprobó la declaración de calamidad pública en Urabá, Bajo Cauca y Suroeste, esto tras un consejo extraordinario que se llevó a cabo en la mañana de este viernes 6 de febrero con el fin de buscar las mejores y más rápidas soluciones.

Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo, Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Murindó, Vigía del Fuerte, El Bagre, Zaragoza y Urrao son los municipios que padecen las emergencias más críticas, por lo que requieren una intervención urgente de las autoridades y los organismos de socorro.

Lea más: Declaran alerta naranja en red hospitalaria de Antioquia para atender emergencia de Urabá

De acuerdo con el más reciente balance emitido por la Gobernación de Antioquia a través del Dagran, hay 9.160 familias damnificadas, 16.421 cultivos afectados, y 25 vías, 11 puentes y 4 acueductos veredales comprometidos. Adicionalmente 22 estudiantes están bajo el modo de semiescolaridad debido a la cantidad de zonas críticas.

“Es por ello que, a través de este decreto de calamidad, buscaremos de manera eficiente atender las necesidades del departamento. Esta declaratoria nos permitirá aportar de manera eficiente y oportuna a las familias damnificadas en temas como la educación, vivienda, infraestructura, servicios públicos, pero sobre todo, mantener la entrega de las ayudas humanitarias, y atender las necesidades de desarrollo económico en cada uno de los territorios afectados”, dijo Daniel Galeano Tamayo, director (e) del Dagran.

Antioquia reporta que tiene 24 albergues y que se han entregado cerca de 5.000 ayudas humanitarias con alimentos, productos de aseo y cocina, entre otros implementos básicos.

Muchas vías están colapsadas

La Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia reportó que en todo el departamento hay 40 frentes activos con maquinaria amarilla atendiendo emergencias, 15 de ellos en Urabá, siendo la vía nacional que comunica a Urabá con el departamento de Córdoba, la mayor preocupación. El corredor por el momento permanece totalmente cerrado tras el colapso de dos puentes modulares, afectados por la creciente del río Mulatos, dejando a unas 50.000 personas incomunicadas.

“Es muy complicado porque todavía sigue lloviendo en la zona. Hace muchos años no veía tantas dificultades en un solo sector del departamento. Esos puentes son modulares y ambos se afectaron curiosamente en el ala sur, donde se fue un estribo gracias a la cantidad de agua que está cayendo”, explicó Horacio Gallón, secretario de Infraestructura Física de Antioquia.

Ante esta situación, la Gobernación de Antioquia gestionó con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) la instalación de un puente militar, solicitud que ya fue autorizada.

Lea aquí: ¿Habrá tregua de lluvias en febrero? Así están los pronósticos en Medellín y su área metropolitana

Pérdidas bananeras millonarios y reses en riesgo

Ganaderos y agricultores de Córdoba, Urabá, Magdalena y La Guajira enfrentan una verdadera tragedia por las intensas lluvias que azotan estas zonas del país. La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), reportó que 113 veredas de 24 municipios están afectadas y 4.778 fincas permanecen inundadas.

Además, se encuentran en riesgo 263.623 vacunos y bufalinos, lo que representa un golpe significativo para la producción ganadera regional y la economía local, que depende de estas actividades.

La situación también es compleja para el sector bananero. El colapso del puente sobre el río Mendihuaca, por la creciente del río, ha generado graves afectaciones para los productores de banano, según alertó la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama). Este corredor vial es estratégico para la actividad exportadora, conectando directamente con el puerto de Santa Marta y garantizando el abastecimiento de La Guajira.

Tras su colapso, los bananeros reportan pérdidas que superan los $130 millones diarios. Cada día se movilizan en promedio 20 contenedores de banano, con una carga aproximada de 20 toneladas cada uno.

Entérese: Bananeros del Urabá lanzan alerta nacional por riesgo de pérdidas totales tras lluvias récord

Temas recomendados

Inundaciones
Orden público
Emergencias
Lluvias
Agua
municipios
Antioquia
Bajo Cauca
Urabá
Suroeste antioqueño
Andrés Julián Rendón
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida