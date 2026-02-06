Video | Se acabó la espera: nuevo equipo de James Rodríguez confirmó su llegada con este video, ¿cómo será su contrato?

Se acabó la espera: después de casi tres meses sin jugar, James Rodríguez por fin tiene un nuevo equipo. La última vez que el volante colombiano jugó fue el 18 de noviembre de 2025, cuando la Selección Colombia venció 3-0 a Australia en un duelo amistoso en Nueva York. Desde entonces, el cucuteño de 34 años ha estado entrenando solo para ponerse “a tono” para el Mundial 2026. James jugará en la MLS de Estados Unidos, una de las ligas que más crecimiento ha tenido en los últimos años a nivel internacional y que cuenta con figuras como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Olivier Giroud, entre otros. El capitán del seleccionado nacional pasó los exámenes médicos, que le hicieron en la mañana del viernes, y será nuevo jugador del Minnesota United, equipo de una de las ciudades donde más frío hace en la Unión Americana.

¿Cómo le ha ido al equipo de James Rodríguez?

El nuevo club de Rodríguez, que juega en la Conferencia Oeste del torneo estadounidense, publicó un video en el que se ve al futbolista colombiano de espaldas, saliendo a una de las tribunas del estadio Alianza Field, escenario deportivo con capacidad para 20.000 personas que es la casa del nuevo elenco del criollo.

Aún se desconocen detalles del contrato que firmó. Sin embargo, desde hace un tiempo se habla de que sería por seis meses –de corta duración–, y que ese plazo retrasó el cierre de la operación, pues las normas de la MLS solo permiten que se hagan vínculos de mínimo un año. También se ha manifestado que Rodríguez tendría un salario que superaría el tope permitido (5.95 millones de dólares por equipo), habrían llegado a un acuerdo para utilizar dinero de los fondos comunes para poder pagarle sin pasar sobre la norma: se estima que James recibiría un pago cercano a los cinco millones, aunque otras fuentes indican que máximo serían 1.8 millones.

El futbolista colombiano se uniría a la pretemporada del Minessota United este fin de semana. Tendría 15 días exactos para ponerse a punto, junto a sus compañeros, antes del debut del equipo en la Liga estadounidense el 21 de febrero en Austin, Texas, contra el cuadro que hace las veces de local en ese lugar. El Minnesota United será el duodécimo equipo de James Rodríguez en su carrera. El volante criollo estuvo antes en Envigado, Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo, Rayo Vallecano y León de México, con el que finalizó contrato en noviembre del 2025.

El colombiano, que es ganador por naturaleza, buscará ayudar a su elenco a luchar por un título en Estados Unidos. El año pasado, Minnesota jugó los cuartos de final de la conferencia oeste contra San Diego FC. Sin embargo, la perdió. Estuvo cerca de disputar el título, que ganó el Inter Miami de Messi, pero se quedó en el camino.