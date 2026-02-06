Retenes ilegales, ráfagas y muerte: el hilo conductor entre el atentado a senador Castellanos y el asalto al gobernador de Arauca

En dos camionetas se transportaban los miembros del equipo del congresista Jairo Castellanos mientras transitaban por el departamento de Arauca. Durante el traslado, a un kilómetro del municipio de Fortul, se encontraron frente a frente con un retén armado ilegal. No se detuvieron, y se desató una ráfaga de disparos. En el atentado murieron dos escoltas del senador. Hace menos de cuatro meses, el gobernador de Arauca, Renson Martínez, también sufrió un atentado. ¿En qué se conectan?
En la avanzada del equipo de Castellanos no se encontraba el senador. Él se encontraba en Yopal para el momento del ataque. No obstante, la zozobra de su paradero se extendió hasta que compartió un video en el que relató, con mucha tristeza, este atentado que sufrió parte de su equipo.