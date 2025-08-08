Frisby España reveló las 12 ciudades donde abrirá sus restaurantes: aquí la lista

Frisby España ha revelado las ciudades en las que operará próximamente, con la apertura de 12 nuevos restaurantes en todo el país.
De estos, 10 serán dark kitchens, espacios exclusivos para entregas a domicilio, mientras que los otros 2 serán flagship stores, establecimientos más grandes que ofrecerán una gama ampliada de servicios. Esta expansión se da en un contexto en el que la empresa busca inversores para respaldar su crecimiento continuo en el mercado español.
