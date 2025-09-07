Frisby niega negociaciones con empresa en España y confirma batalla legal por su marca y el Pollo Frisby

Frisby continúa en uno de los capítulos más tensos de su trayectoria empresarial. La compañía pereirana negó de forma tajante que existan negociaciones con la sociedad española que busca quedarse con su marca en Europa. El anuncio llega en un momento clave para esta cadena con casi 50 años de historia en Colombia y un reconocimiento que trasciende fronteras, ya que hace apenas unos días la firma española decidió romper las conversaciones con Frisby S.A. BIC (Colombia), argumentando falta de avances y ausencia de propuestas viables para un acuerdo amistoso. Conozca más: Avanza el proceso legal de Frisby en España, ¿en qué va la demanda?

La cadena de restaurantes colombiana Frisby S.A. BIC, nacida en Pereira y símbolo del pollo asado en Colombia, continúa su batalla legal en España.

¿Qué dijo Frisby Colombia sobre la supuesta negociación?

Frisby aclaró que nunca planteó comprar a su contraparte europea, pese a versiones que aseguraban lo contrario. Además, recordó que las normas que rigen en España y los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (MASC) son estrictamente confidenciales. La empresa agregó que seguirá actuando “bajo lo estipulado por la ley e informando en estricto sentido” sobre el proceso, evitando caer en rumores o informaciones engañosas.

En paralelo, agradeció el apoyo que ha recibido en Colombia, donde la defensa del icónico Pollo Frisby ha despertado solidaridad.

El pleito legal por el Pollo Frisby

La compañía confirmó que ha concluido la etapa prejudicial en España y que, con el respaldo de la firma de abogados Garrigues y su equipo en Colombia, iniciará acciones legales en la Unión Europea para proteger sus derechos sobre la marca y el personaje que la ha identificado durante décadas. Mientras tanto, la contraparte española no se ha quedado quieta. Además de acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para intentar registrar la identidad verbal “Frisby” de manera independiente a la marca colombiana, anunció que creará una nueva sociedad en España y abrirá 12 puntos de venta bajo ese nombre.

El Pollo Frisby.

¿Hubo realmente una oferta de compra?

Charles Dupont, portavoz de Frisby España, defendió la legitimidad de su operación. “Nuestra empresa no está en venta, y nuestros activos mucho menos para ser regalados. Hemos nacido, nos hemos estructurado y operamos desde Europa”. El vocero añadió que no aceptarán imposiciones “excluyentes” y que su proyecto empresarial en España tiene fundamentos legales y de mercado. En contexto: Frisby celebró su aniversario 48 con una ‘Frisgala’ llena de mascotas, música y apoyo de marcas El propio Dupont admitió que hubo intercambios, tres propuestas de su parte y una oferta de compra de la colombiana, que fue rechazada. Aunque evitó dar cifras por cláusulas de confidencialidad, fuentes cercanas al negocio y el abogado Rafael Gómez estimaron que la propuesta pudo rondar los US$9,3 millones (casi 8 millones de euros). Según Gómez, ese rango (entre 8 y 12 millones de euros) sería razonable para cubrir inversión y esfuerzo, sin sobrepagar por un negocio aún incipiente, sin locales abiertos.

Frisby, un caso con repercusión internacional

El reloj corre en contra de Frisby Colombia. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) le dio plazo hasta el 17 de septiembre para demostrar uso efectivo de la marca en Europa en los últimos cinco años. De no hacerlo, perdería terreno frente a la ofensiva de su homónima española. Lea aquí: Frisby España dice que su exposición mediática está valorada en US$55,8 millones

La firma Garrigues representa a la empresa en Europa. Las negociaciones entre ambas partes fracasaron, y ahora el caso se dirime ante organismos de propiedad intelectual, que exigen pruebas de uso serio de la marca en Europa.