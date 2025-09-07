Frisby niega negociaciones con empresa en España y confirma batalla legal por su marca y el Pollo Frisby

Frisby continúa en uno de los capítulos más tensos de su trayectoria empresarial. La compañía pereirana negó de forma tajante que existan negociaciones con la sociedad española que busca quedarse con su marca en Europa.
El anuncio llega en un momento clave para esta cadena con casi 50 años de historia en Colombia y un reconocimiento que trasciende fronteras, ya que hace apenas unos días la firma española decidió romper las conversaciones con Frisby S.A. BIC (Colombia), argumentando falta de avances y ausencia de propuestas viables para un acuerdo amistoso.
