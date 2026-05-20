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Todo lo que debe saber sobre las fotomultas que tumbó MinTransporte: así puede reclamar su dinero

El Gobierno Nacional abrió investigación contra 37 organismos de tránsito por presuntas irregularidades en fotomultas entre 2018 y 2025. Conductores en ciudades como Medellín, Cali y Bogotá podrán dejar de pagarlas o reclamar devoluciones. Le contamos.

  • Todo lo que debe saber sobre las fotomultas que tumbó MinTransporte: así puede reclamar su dinero
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 3 horas
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Si le llegó una fotomulta en los últimos años en ciudades como Medellín, Cali, Bogotá o Barranquilla, es posible que no tenga que pagarla, o que tenga derecho a que le devuelvan el dinero si ya lo hizo.

El Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, abrió una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito del país por presuntos incumplimientos en la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito (SAST), conocidos como fotomultas.

En contexto: Más de 5,8 millones de fotomultas quedarían sin validez por investigación a organismos de tránsito

Según las autoridades, las irregularidades estarían relacionadas con el incumplimiento de requisitos técnicos obligatorios...

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