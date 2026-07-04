Egipto anunció el hallazgo de una ciudad más antigua que el cristianismo

Los restos fueron hallados en Marina El Alamein, unos 100 kilómetros al oeste de Alejandría, donde excavaciones recientes descubrieron 18 tumbas grecorromanas, indicó este sábado el Ministerio de Turismo y Antigüedades en un comunicado.

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Varias cámaras funerarias fueron encontradas con sus piedras originales en su sitio, al tiempo que se halló un sarcófago de granito de unos 2,5 metros con su tapa intacta.

Dentro de las tumbas, los arqueólogos encontraron restos humanos junto a cerámicas, ánforas y otros objetos funerarios.

Entre los hallazgos más notables había 24 objetos de oro situados en la boca de varios individuos, una práctica funeraria asociada a las creencias sobre la vida después de la muerte.

Se cree que el sitio correspondió a la ciudad antigua de Leucaspis, un puerto en el Mediterráneo que prosperó entre los períodos helénico y bizantino.