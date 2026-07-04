Gobernador de Antioquia apoya la idea de Abelardo de la Espriella de despachar desde Barranquilla

Fuentes cercanas al presidente electo Abelardo de la Espriella le dijeron a la prensa nacional que será Barranquilla -y no Bogotá- la principal sede del gobierno nacional que comenzará el próximo 7 de agosto. Este hecho no ocurría en Colombia desde los tiempos de Rafael Núñez, el presidente que gobernó a finales del siglo XIX desde Cartagena.
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Según ha trascendido a la prensa, la iniciativa busca descentralizar el ejercicio del poder y acercar la administración nacional a los territorios, bajo la premisa de que las principales problemáticas y necesidades de la ciudadanía no se resuelven exclusivamente desde los despachos ubicados en la capital del país. Desde ya esta iniciativa ha abierto un debate en la redes sociales.