Gobernador de Antioquia apoya la idea de Abelardo de la Espriella de despachar desde Barranquilla

Según ha trascendido a la prensa, la iniciativa busca descentralizar el ejercicio del poder y acercar la administración nacional a los territorios, bajo la premisa de que las principales problemáticas y necesidades de la ciudadanía no se resuelven exclusivamente desde los despachos ubicados en la capital del país. Desde ya esta iniciativa ha abierto un debate en la redes sociales.

Fuentes cercanas al presidente electo Abelardo de la Espriella le dijeron a la prensa nacional que será Barranquilla -y no Bogotá- la principal sede del gobierno nacional que comenzará el próximo 7 de agosto. Este hecho no ocurría en Colombia desde los tiempos de Rafael Núñez, el presidente que gobernó a finales del siglo XIX desde Cartagena.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Andrés Julián Rendón, el gobernador de Antioquia. En su cuenta de X, el mandatario regional escribió este sábado, 4 de julio: “Las responsabilidades, el honor y la dignidad del cargo se seguirán ejerciendo desde cualquier lugar de Colombia: con su diversidad, riqueza y junto a los colombianos”. No asombra el pronunciamiento tomando en cuenta la idea de Rendón de promover la autonomía de las regiones.

Nuñez tuvo dos periodos presidenciales, de 1880 a 1882 y de 1884 a 1886, en lo que se llamó el periodo de La Regeneración que promovió el establecimiento de Colombia como un país unitario y centralista, en oposición al gobierno federalista que se dio bajo el influjo de la Constitución liberal de 1863. Fue durante sus mandatos que se hizo la constitución de 1886, que rigió en el país durante más de un siglo, hasta que fue reemplazada por la Constitución de 1991.

Además de Nuñez, Juan José Nieto en 1861 llevó la sede del gobierno de la Confederación Granadina (nombre de la Colombia de entonces) a Cartagena. Nieto es el único afrodescendiente que ha ocupado el primer cargo de la nación. Además, fue un novelista. Publicó el libro Ingermina o la hija de Calamar.