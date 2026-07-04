“Hemos encontrado una destrucción institucional muy profunda”: entrevista con José Manuel Restrepo, vicepresidente electo

La historia reciente de Colombia difícilmente recuerda un proceso de empalme tan expuesto como el actual. El equipo del presidente electo habla de un “empalme anticorrupción” y promete revisar con lupa cada dato, contrato y documento que reciba del Gobierno, incluso con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial.
En entrevista con EL COLOMBIANO, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, defendió esa estrategia y aseguró que el propósito no es cumplir un trámite protocolario, sino verificar el estado real del país. Insistió en que el gobierno entrante recibió una Colombia con una “profunda destrucción institucional”, anunció que pondrán en conocimiento de las autoridades cualquier hallazgo que consideren irregular y afirmó que dedicarán los próximos cuatro años a “levantar la cabeza” del país.