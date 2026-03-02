Fondo Soberano de Noruega saca a Ecopetrol de sus inversiones por presuntas violaciones a derechos humanos

El Fondo Soberano de Noruega decidió desinvertir y excluir a Ecopetrol de su portafolio tras concluir que la petrolera habría vulnerado estándares éticos relacionados con derechos humanos.

Como lo reveló El Espectador, la determinación fue comunicada la semana pasada a los inversionistas del fondo que garantiza la liquidez de las pensiones en Noruega, mediante una publicación en el portal de Norges Bank Investment Management (NBIM).

Hasta ahora no se han divulgado los detalles del análisis realizado por el Consejo de Ética.

Ante esto, Mauricio Téllez, exgerente de Comunicaciones de Ecopetrol, explicó que el fondo de Noruega es uno de los mejores ejemplos en el mundo sobre cómo ahorrar los recursos del petróleo y garantizar un futuro próspero para una nación.

“Tiene más de 2 trillones de dólares en un portafolio diversificado, desde renta fija hasta finca raíz y acciones de grandes empresas”.

Añadió que se trata del mayor fondo de su tipo y que “la exclusión de Ecopetrol es una mala noticia para Colombia”.