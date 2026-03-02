x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Fondo Soberano de Noruega saca a Ecopetrol de sus inversiones por presuntas violaciones a derechos humanos

El Fondo Soberano de Noruega vendió su participación en Ecopetrol por presuntas violaciones a derechos humanos, generando impacto financiero y reputacional global.

  • Fondo Soberano de Noruega saca a Ecopetrol de sus inversiones por presuntas violaciones a derechos humanos
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 48 minutos
bookmark

El Fondo Soberano de Noruega decidió desinvertir y excluir a Ecopetrol de su portafolio tras concluir que la petrolera habría vulnerado estándares éticos relacionados con derechos humanos.

Como lo reveló El Espectador, la determinación fue comunicada la semana pasada a los inversionistas del fondo que garantiza la liquidez de las pensiones en Noruega, mediante una publicación en el portal de Norges Bank Investment Management (NBIM).

Hasta ahora no se han divulgado los detalles del análisis realizado por el Consejo de Ética.

Puede leer: Con Petro, Ecopetrol acumularía caída de 73% en sus ganancias

Ante esto, Mauricio Téllez, exgerente de Comunicaciones de Ecopetrol, explicó que el fondo de Noruega es uno de los mejores ejemplos en el mundo sobre cómo ahorrar los recursos del petróleo y garantizar un futuro próspero para una nación.

“Tiene más de 2 trillones de dólares en un portafolio diversificado, desde renta fija hasta finca raíz y acciones de grandes empresas”.

Añadió que se trata del mayor fondo de su tipo y que “la exclusión de Ecopetrol es una mala noticia para Colombia”.

El fondo soberano Noruego vende su participación en Ecopetrol al considerar que la petrolera colombiana violó los estándares éticos establecidos por el Consejo Ético en relación con el respeto a los derechos humanos.
El fondo soberano Noruego vende su participación en Ecopetrol al considerar que la petrolera colombiana violó los estándares éticos establecidos por el Consejo Ético en relación con el respeto a los derechos humanos.

Government Pension Fund Global: el mayor fondo soberano del mundo y su apuesta ética

El Fondo Soberano de Noruega, oficialmente llamado Government Pension Fund Global (GPFG), fue creado a comienzos de los años noventa para invertir los ingresos excedentes del petróleo y el gas y asegurar recursos para las generaciones futuras.

Su estrategia es global y diversificada. Invierte en acciones, incluidas energéticas como Ecopetrol, renta fija, bienes raíces e infraestructura de energías renovables.

La mayor parte de su crecimiento proviene de las rentas obtenidas bajo ese esquema de largo plazo.

Dentro de sus criterios de inversión no solo pesan las variables financieras. También incorpora estándares éticos estrictos, particularmente en materia de derechos humanos y conducta empresarial.

Estos criterios determinan tanto el ingreso como la permanencia de una empresa en el portafolio. Cuando el fondo concluye que no se cumplen los mínimos exigidos, procede a excluirla.

Entérese aquí: Ecopetrol no podría importar gas de Venezuela sin licencia de Estados Unidos, advierte ministro de Minas

Temas recomendados

Derechos humanos
Violaciones a los derechos humanos
Ecopetrol
Inversiones
Inversión Extranjera Directa
petrolera
Colombia
Noruega
Ricardo Roa
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida