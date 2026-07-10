Flamingo evita la liquidación y acuerda pagar $339.700 millones en cuotas por 10 años

La tradicional cadena paisa de Almacenes Flamingo logró salvarse de la liquidación tras lograr un acuerdo para pagar sus deudas en los próximos 10 años.

Para contexto, Flamingo es famosa en Colombia porque, desde su fundación en 1949 en Medellín, se convirtió en una de las cadenas más reconocidas de almacenes de crédito directo, ofreciendo electrodomésticos, muebles y ropa a familias de estratos populares.

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La cuestión es que tuvo que entrar en reorganización empresarial en diciembre de 2025 tras enfrentar una situación financiera crítica que le impidió cumplir con sus obligaciones con proveedores y acreedores.

La propia Superintendencia de Sociedades confirmó, durante una audiencia realizada el 9 de julio de 2026, que finalmente se logró un acuerdo de reorganización empresarial, tras verificar el cumplimiento de los requisitos legales, las mayorías exigidas y las condiciones previstas en la Ley 1116 de 2006.

La decisión permite a la compañía continuar con la ejecución de un plan para normalizar sus obligaciones financieras, luego de que el acuerdo recibiera el respaldo de más del 90% de los acreedores, cumpliendo además las mayorías legales por categorías.