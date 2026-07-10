Alertan una crisis a largo plazo en Venezuela: “Es una emergencia dentro de otra emergencia”

La encargada de las Relaciones Internacionales de World Vision en Venezuela, Claudia González, alertó este viernes de que todo apunta a que el país se verá sumido en una crisis a largo plazo tras los potentes terremotos registrados el 24 de junio, que se han saldado hasta la fecha con cerca de 3.900 muertos, y ha subrayado que se trata de “una emergencia dentro de otra emergencia”.
“Esto es muy duro para la población de Venezuela. Lo han perdido todo; las escuelas, las formas de financiación para apoyar a sus familias, todo. Estoy muy orgullosa de la labor de nuestra organización. Esta no es una emergencia que acabará en los próximos días sino una que veremos avanzar a lo largo del tiempo”, lamentó González durante una rueda de prensa virtual desde Caracas, Venezuela.
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