El transporte aéreo en Colombia superó los niveles prepandemia: movilizó 53% más pasajeros que en 2019

La recuperación del transporte aéreo en Colombia ya no es una expectativa, sino una realidad. Durante el primer trimestre de 2026, las aerolíneas movilizaron más de 14,8 millones de pasajeros en rutas nacionales e internacionales, una cifra que no solo representó un crecimiento de 9% frente al mismo periodo de 2025, sino que superó en 53,3% los niveles registrados antes de la pandemia, siendo el mejor desempeño del sector en la última década. Le puede interesar: Medellín estrena vuelo directo a Montego Bay, Jamaica, con Wingo por 168 dólares

Más rutas, más aerolíneas y una red más consolidada

El sector aéreo colombiano registra una red más amplia, consolidada y resiliente, según la Iata. FOTO: COLPRENSA

De acuerdo con un informe de la Iata, para el primer trimestre de 2026 se movilizaron en total, con rutas internacionales y domésticas, más de 14,8 millones de pasajeros en la industria nacional aérea, lo que significa un crecimiento de 9% frente al mismo periodo de 2025 y de 53% para lo registrado en 2019. Y es que la industria de transporte aéreo en Colombia ha ido en constante expansión, ya que en 2015 había 282 rutas aéreas, mientras que para el año pasado la cifra se ubicaba en 387, lo que significa que se han añadido 105 trayectos. Esto también representa la llegada de 12 aerolíneas a la operación, para un total de 40 compañías en la actualidad, lo que quiere decir un aumento de 43% de operadores. Puede leer: Mundial 2026 impulsó 41% los vuelos entre Colombia y México, según IATA Paula Bernal, country manager de Iata, recalcó que “en una década, Colombia pasó de 282 a 387 rutas aéreas regulares, sumó doce aerolíneas y construyó una red más amplia, más consolidada y resiliente”. Bernal dijo que la conectividad aérea del país creció y maduró, ya que el crecimiento evidencia “la importancia de que el sector público y privado trabajen conjuntamente en la creación de un entorno favorable que fomente la conectividad, el turismo y la inversión en infraestructura aeroportuaria”. La entidad informó que las rutas con más de 20.000 asientos anuales subieron de 57% a 65% del total dentro de la última década, lo que significa que la red no solo ahora es “más grande”, sino que también es más consolidada, con mayor frecuencia de vuelos y más opciones para el pasajero. Lea más: Transporte aéreo en Colombia crece 7,7% y moviliza 19,6 millones de pasajeros

La conectividad se fortalece pese a los ajustes del mercado

Estas rutas, 38% de las de 2025, son distintas a las de 2015, lo que refleja una red que se renueva de forma constante, mientras que 92% de los trayectos que han sido cancelados tenían menos de 20.000 asientos anuales, y hoy 61 aeropuertos, que es la totalidad que tiene el mercado aéreo local, cuentan con vuelos regulares. “Creemos firmemente que, con las condiciones adecuadas, el sector aéreo podrá seguir siendo un motor de desarrollo social y económico, brindando mayor acceso, más oportunidades y un mejor servicio a los pasajeros”, recalcó Bernal. Conozca también: Qatar Airways conectará a Bogotá y Caracas con el Medio Oriente a partir de julio de 2026; así operará Entre 2024 y 2025, la Iata reveló que la red nacional tuvo una variación negativa de apenas 1%, ya que pasó de 392 a 387 rutas activas, porque se cancelaron 26 trayectos, pero al mismo tiempo se incorporaron unas 14 nuevas y retornaron siete que estaban suspendidas en su momento. “El mercado se ajusta sin perder conectividad, algo vital para las comunidades que dependen del transporte aéreo. A pesar de que hay rutas que se han cancelado, el mercado ha respondido: el número de pasajeros sigue aumentando, lo que quiere decir que la operación es más eficiente y sostenible”, concluyó la Iata sobre el mercado aéreo en una década. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: