Marca colombiana Saeta, en aprietos con la Fifa: le pidieron cambios a camiseta de Haití, a horas del inicio del Mundial

La empresa colombiana Saeta confirmó que realizó cambios en la camiseta oficial que utilizará la selección de Haití en el Mundial de 2026, luego de que la FIFA solicitara ajustes a algunos elementos visuales del diseño por considerar que podían generar interpretaciones distintas bajo sus normas de equipamiento.
La decisión fue dada a conocer por la compañía a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que explicó que el uniforme había sido concebido como un homenaje al pueblo haitiano tras la histórica clasificación del país caribeño a la Copa del Mundo.
“Tras la histórica clasificación de Haití para la Copa Mundial de la FIFA, Saeta tuvo el privilegio de diseñar la indumentaria para el regreso de la selección nacional al escenario más importante del fútbol”, señaló la marca.
Según explicó la empresa, el trabajo se realizó en coordinación con la Federación Haitiana de Fútbol y buscaba exaltar valores asociados a la identidad nacional. “Nuestro objetivo durante todo el proceso fue crear una camiseta que celebrara el orgullo, la resiliencia y el espíritu del pueblo haitiano”, indicó el comunicado.
Le puede interesar: Esta es la indumentaria con la que marca colombiana Saeta vestirá a Haití en el Mundial