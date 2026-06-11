Marca colombiana Saeta, en aprietos con la Fifa: le pidieron cambios a camiseta de Haití, a horas del inicio del Mundial

La empresa colombiana Saeta confirmó que realizó cambios en la camiseta oficial que utilizará la selección de Haití en el Mundial de 2026, luego de que la FIFA solicitara ajustes a algunos elementos visuales del diseño por considerar que podían generar interpretaciones distintas bajo sus normas de equipamiento. La decisión fue dada a conocer por la compañía a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que explicó que el uniforme había sido concebido como un homenaje al pueblo haitiano tras la histórica clasificación del país caribeño a la Copa del Mundo. “Tras la histórica clasificación de Haití para la Copa Mundial de la FIFA, Saeta tuvo el privilegio de diseñar la indumentaria para el regreso de la selección nacional al escenario más importante del fútbol”, señaló la marca. Según explicó la empresa, el trabajo se realizó en coordinación con la Federación Haitiana de Fútbol y buscaba exaltar valores asociados a la identidad nacional. “Nuestro objetivo durante todo el proceso fue crear una camiseta que celebrara el orgullo, la resiliencia y el espíritu del pueblo haitiano”, indicó el comunicado. Le puede interesar: Esta es la indumentaria con la que marca colombiana Saeta vestirá a Haití en el Mundial

La FIFA objetó algunos elementos visuales

No obstante, durante el proceso de revisión y aprobación de los uniformes, la FIFA consideró que algunos detalles gráficos podían interpretarse de manera diferente a la intención original de los diseñadores. “Durante el proceso de revisión, la FIFA determinó que ciertos elementos visuales podían interpretarse de manera diferente bajo sus regulaciones de equipamiento y finalmente solicitó modificaciones al diseño”, afirmó Saeta. Le recomendamos leer: Colombia vale 12 veces más que Jordania: 5 futbolistas de la Selección superan el valor total de los asiáticos Aunque la compañía no especificó cuáles fueron exactamente los elementos cuestionados, distintas versiones periodísticas señalaron que el diseño hacía referencia a la Batalla de Vertières de 1803, considerada uno de los episodios decisivos en la independencia de Haití frente a Francia. Saeta insistió en que el uniforme no buscaba transmitir ningún mensaje político. “El diseño final presentado por Saeta pretendía ser un homenaje a los hombres y mujeres que contribuyen cada día al futuro de Haití y no estaba destinado a ser una declaración política”, sostuvo la empresa. Entérese: Cristiano Ronaldo llega a su último Mundial con los mismos registros físicos que hace 23 años

La marca aceptó los ajustes solicitados

En el mismo pronunciamiento, la compañía aseguró que respetó el procedimiento establecido por la FIFA y aplicó los cambios requeridos para que el uniforme pudiera ser utilizado en la competición. “Aunque esta interpretación difería de nuestra intención, Saeta respetó el proceso e implementó los requisitos finales comunicados por la FIFA”, señaló la firma colombiana. La empresa agregó que las modificaciones ya fueron incorporadas y que la selección haitiana podrá disputar el torneo con una indumentaria ajustada a las exigencias del organismo rector del fútbol mundial. Lea más: Curazao, Haití y Panamá se clasificaron al Mundial 2026

Haití volverá a una Copa del Mundo después de más de 50 años

La participación de Haití en el Mundial de 2026 marca un hecho histórico para el fútbol de ese país, ya que será apenas su segunda presencia en una Copa del Mundo después de su debut en Alemania 1974. Por ello, Saeta destacó que se siente orgullosa de haber participado en este momento para el fútbol haitiano. “Seguimos orgullosos de haber contribuido, junto con la Federación Haitiana de Fútbol, a este momento histórico para el fútbol haitiano y deseamos al equipo el mayor de los éxitos en la Copa Mundial de la FIFA”, concluyó el comunicado. Puede leer: El Mundial 2026: 100 datos sobre el torneo más grande y extraño de la historia, que comienza este jueves

Un diseño que también dividió opiniones

Más allá de la controversia por los ajustes solicitados por la FIFA, la camiseta diseñada por la colombiana Saeta también generó opiniones encontradas entre analistas y medios especializados. La indumentaria, inspirada en la historia y la identidad de Haití, fue destacada por la marca como un homenaje al orgullo, la resiliencia y el espíritu del pueblo haitiano. Sin embargo, algunos críticos cuestionaron la forma en que esos elementos fueron trasladados al diseño final. El medio especializado The Athletic, en un análisis elaborado junto con The New York Times sobre los uniformes del Mundial de 2026, ubicó la camiseta haitiana entre las menos destacadas del torneo. El periodista Nick Miller señaló que la prenda incorporaba referencias históricas que podían resultar difíciles de interpretar para el público general. En particular, mencionó una ilustración ubicada en la zona inferior de la camiseta que, según distintas versiones, aludía a la Batalla de Vertières de 1803, considerada uno de los episodios clave en la independencia de Haití. Para el analista, la referencia histórica no terminaba de integrarse de manera armónica al conjunto visual del uniforme.

No obstante, la propuesta también representó un hecho relevante para la industria deportiva colombiana. Saeta se convirtió en la única marca colombiana presente en el Mundial de 2026 como proveedora oficial de una selección nacional, llevando a la máxima cita del fútbol una apuesta de diseño inspirada en la historia y la cultura haitiana. La compañía ha defendido desde el inicio que el uniforme buscaba reconocer a los hombres y mujeres que han contribuido al desarrollo de Haití y reiteró que nunca tuvo la intención de transmitir mensajes políticos, razón por la cual aceptó las modificaciones solicitadas por la FIFA para garantizar la participación del equipo en el torneo. Conozca también: The New York Times hizo el ranquin de las mejores camisetas del Mundial, ¿en qué posición quedó Colombia?, acá le contamos

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