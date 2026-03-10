Guerra en Irán encarece los fertilizantes y preocupa al agro colombiano: la urea ya subió más de 14%

La escalada del conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán ya ha sacudido los mercados mundiales. De hecho, algunos comerciantes aseguran que ya se refleja en la venta de insumos agrícolas en Colombia, con aumentos en los precios y restricciones en la oferta de fertilizantes, especialmente en la urea, uno de los productos más utilizados por los agricultores. La cuestión es que la tensión geopolítica está perturbando la producción y las exportaciones de fertilizantes en Oriente Medio, lo que está limitando los suministros mundiales y aumentando los temores de un encarecimiento de los alimentos. Hay que recordar que esta guerra ya ha generado volatilidad en los precios internacionales del petróleo, que escaló rápidamente por encima de los US$100 (US$89 este 10 de marzo). Ese encarecimiento del crudo podría trasladarse en las próximas semanas al mercado de fertilizantes en Colombia. Entérese: Precio del petróleo retrocede a US$94 tras alcanzar máximos desde 2022: estas son las razones Así lo advirtió Óscar Cubillos, jefe de la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán, quien explicó que muchos fertilizantes se producen a partir de derivados del petróleo, por lo que las variaciones en el precio del barril terminan impactando sus costos de fabricación. Cubillos recordó que Medio Oriente concentra cerca de una cuarta parte de la producción mundial de petróleo, por lo que cualquier alteración en el transporte o suministro de crudo puede generar presiones adicionales en los mercados energéticos. “Si sube el precio del barril, inevitablemente habrá presión sobre los fertilizantes”, indicó el economista.

¿Escasez de la urea en Colombia?

EL COLOMBIANO pudo constatar que algunas compañías ya están experimentando complicaciones. Por ejemplo, Agrosync es una empresa antioqueña con más de 10 años de experiencia en la comercialización de productos agropecuarios. La firma ya enfrenta variaciones de 8,3% en bultos de urea de 50 kilogramos. Jonathan Gaviria, asesor de la empresa de agroinsumos, explicó que el impacto del conflicto no solo afecta a los fertilizantes, sino también a otros insumos industriales. Entre ellos mencionó productos como las mangueras de polipropileno, cuya disponibilidad también se ha visto afectada por las disrupciones en las cadenas de suministro.

Sin embargo, el mayor riesgo para el sector agrícola colombiano está relacionado con la disponibilidad de urea, uno de los fertilizantes nitrogenados más utilizados en cultivos como maíz, arroz y café.

¿Por qué está escaseando la urea en Colombia?

De acuerdo con Gaviria, algunos fabricantes han reducido la venta directa de este fertilizante y están destinando el producto a la elaboración de mezclas compuestas, lo que limita la oferta del producto en su forma pura. “Un bulto de urea es 100 % urea, pero en este momento los fabricantes dicen no tener producto para despacho. Lo que ocurre es que sí tienen urea, pero la están utilizando para producir otras mezclas y no para venderla sola”, explicó el asesor. A esta situación se suma la volatilidad en los precios. Según Gaviria, los valores del fertilizante han venido registrando incrementos frecuentes, con ajustes que se presentan cada 10 a 15 días.

Para tener una idea, antes de la guerra en Medio Oriente un bulto de urea de 50 kilogramos se conseguía alrededor de $120.000; actualmente se comercializa cerca de $130.000, dependiendo de la disponibilidad del producto. No obstante, en otros almacenes de Medellín la carestía puede ser mayor, ya que se registran precios en bultos de 50 kilos que incluso superan los $168.800. El panorama genera preocupación en el sector agrícola, debido a que incrementos sostenidos en el precio de este insumo pueden trasladarse directamente a los costos de producción del agro colombiano.

Precios de la urea acumulan alzas por encima del 14% este año

El analista Cubillos también advirtió que parte de los incrementos actuales podría responder a factores especulativos. Esto se debe a que muchos fertilizantes que hoy se comercializan fueron producidos con petróleo que estaba entre 60 y 70 dólares por barril, muy por debajo de los niveles recientes del mercado internacional. Consulte: ¿Cómo va la venta de gasolina y ACPM este año en el país? Hay que decir que el mercado de fertilizantes ya venía registrando aumentos por factores inflacionarios incluso antes de la intensificación del conflicto en Medio Oriente. De acuerdo con datos de Fedegán, entre enero del año pasado y el mismo mes de este año, el bulto de urea de 40 kilogramos pasó de costar un promedio de $127.633 a $145.875 en la capital antioqueña, un repunte de 14,3%.

Crisis global: bloqueos, caída de producción y precios al alza

A nivel mundial, el conflicto en Irán está provocando una desestabilización crítica en el mercado global de fertilizantes, especialmente por las tensiones en el Estrecho de Ormuz. Esta ruta es estratégica para la seguridad alimentaria mundial, ya que por ella circula el 35 % de las exportaciones globales de urea y el 45 % del azufre, dos componentes fundamentales para la producción de nutrientes agrícolas. A diferencia de la crisis de 2022 tras la invasión de Ucrania, cuando el comercio ruso continuó fluyendo, los analistas advierten que la situación actual representa una barrera física directa que bloquea el suministro internacional.

