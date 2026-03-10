x

Cayó presunto extorsionista que tenía azotados a ganaderos y comerciantes en Urabá

El procesado se identificaría como alias Lucho y exigía presuntamente hasta $40 millones mensuales a sus víctimas. Las autoridades le seguían el rastro desde hacía dos años.

  • Alias Lucho, presunto extorsionista capturado en Urabá. FOTOS: El Colombiano y Cortesía Policía Urabá
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

En una redada sorpresa, un presunto cabecilla del Clan del Golfo conocido con el alias de Lucho fue capturado por las autoridades en la zona urbana de San Pedro de Urabá.

Según sostuvo la Policía, Lucho delinquía principalmente en el municipio de Arboletes, en donde tenía a su cargo a varios hombres dedicados a extorsionar sistemáticamente a habitantes de todo el Urabá antioqueño.

Lea también: Policía evitó linchamiento de hombre que atacó con machete a adultos mayores en Medellín

Durante el proceso investigativo, las autoridades habrían identificado hasta 60 víctimas de dicha agrupación, en una lista compuesta por comerciantes, pasando por ganaderos, transportadores y hasta agricultores, que debían pagar hasta $40 millones mensuales para poder trabajar sin problemas.

Los reportes de inteligencia apuntan a que el detenido habría hecho parte de esta estructura durante aproximadamente una década, logrando consolidar una de las más jugosas rentas de ese grupo armado.

Según la Policía, la detención se produjo tras más de dos años de seguimiento judicial, en los que el sospechoso se ocultaba en zonas rurales de difícil acceso para evadir los controles de seguridad.

Lea además: Bebé nació dentro de un carro en el centro de Medellín con ayuda de una policía

Sin embargo, las autoridades lograron sorprenderlo mientras transitaba por el casco urbano de San Pedro de Urabá, en un operativo conjunto del Gaula y la Sijín de la Policía.

Tras su captura, alias Lucho quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y a la espera de ser llevado ante la justicia.

Temas recomendados

Justicia
Extorsión
Policía
Clan del Golfo
Fiscalía
Antioquia
Urabá
