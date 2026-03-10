Cayó presunto extorsionista que tenía azotados a ganaderos y comerciantes en Urabá

En una redada sorpresa, un presunto cabecilla del Clan del Golfo conocido con el alias de Lucho fue capturado por las autoridades en la zona urbana de San Pedro de Urabá.

Según sostuvo la Policía, Lucho delinquía principalmente en el municipio de Arboletes, en donde tenía a su cargo a varios hombres dedicados a extorsionar sistemáticamente a habitantes de todo el Urabá antioqueño.

Lea también: Policía evitó linchamiento de hombre que atacó con machete a adultos mayores en Medellín

Durante el proceso investigativo, las autoridades habrían identificado hasta 60 víctimas de dicha agrupación, en una lista compuesta por comerciantes, pasando por ganaderos, transportadores y hasta agricultores, que debían pagar hasta $40 millones mensuales para poder trabajar sin problemas.