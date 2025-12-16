Fenalco responde carta del MinTrabajo y acusa al Gobierno Petro por falta de garantías en la concertación del salario mínimo

El pulso por el salario mínimo de 2026 continúa en tensión. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) confirmó que no participará, por ahora, en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, y lo hizo respondiendo formalmente una carta enviada por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
El gremio asegura que no existen garantías reales para una concertación auténtica y que el escenario está viciado desde antes de sentarse a la mesa.
La respuesta fue firmada por el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien dejó claro que la participación gremial no es una cortesía del Gobierno, sino un derecho constitucional que exige condiciones verificables de interlocución efectiva.
Puede leer más: La dura carta del MinTrabajo a Fenalco por su ausencia en la mesa de concertación del salario mínimo