Ecopetrol realiza la comercialización de gas más grande en su historia: cierra con éxito la venta del gas de Sirius

Ecopetrol S.A. y Petrobras International Braspetro B.V. – Sucursal Colombia informaron que culminó con éxito el Proceso de Comercialización Conjunta para la venta temprana del gas natural del campo Sirius, ubicado en el mar Caribe colombiano.
Como resultado, se logró la asignación y venta del 100% de las cantidades ofrecidas, hasta por 249 millones de pies cúbicos-día (MPCD), bajo la modalidad de Contrato Firme Sujeto a Condiciones, de acuerdo con la regulación y normatividad aplicables.
Este hito marca el cierre formal del proceso anunciado el 30 de octubre de 2025, cuando ambas compañías acordaron un mecanismo de comercialización conjunta orientado a garantizar una asignación eficiente, transparente, pública y objetiva del gas natural de Sirius, un descubrimiento costa afuera que hace parte del Contrato GUA-OFF-0.