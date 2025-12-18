x

Ecopetrol realiza la comercialización de gas más grande en su historia: cierra con éxito la venta del gas de Sirius

Ecopetrol y Petrobras vendieron el ciento por ciento del gas de Sirius ofrecido al mercado, hasta por 249 millones de pies cúbicos día. Aquí los detalles de la operación.

  • Ecopetrol S.A. y Petrobras International Braspetro B.V. – Sucursal Colombia informaron que culminó con éxito el Proceso de Comercialización Conjunta para la venta temprana del gas natural del campo SiriusFOTO AFP
  • Ecopetrol S.A. y Petrobras International Braspetro B.V. – Sucursal Colombia informaron que culminó con éxito el Proceso de Comercialización Conjunta para la venta temprana del gas natural del campo Sirius. FOTO AFP
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 11 horas
Ecopetrol S.A. y Petrobras International Braspetro B.V. – Sucursal Colombia informaron que culminó con éxito el Proceso de Comercialización Conjunta para la venta temprana del gas natural del campo Sirius, ubicado en el mar Caribe colombiano.

Como resultado, se logró la asignación y venta del 100% de las cantidades ofrecidas, hasta por 249 millones de pies cúbicos-día (MPCD), bajo la modalidad de Contrato Firme Sujeto a Condiciones, de acuerdo con la regulación y normatividad aplicables.

Entérese: Salario mínimo en Colombia para 2026 rozaría los $1,8 millones, anticipa ministro Benedetti

Este hito marca el cierre formal del proceso anunciado el 30 de octubre de 2025, cuando ambas compañías acordaron un mecanismo de comercialización conjunta orientado a garantizar una asignación eficiente, transparente, pública y objetiva del gas natural de Sirius, un descubrimiento costa afuera que hace parte del Contrato GUA-OFF-0.

Detalles de la comercialización y contratos firmados

El proceso concluyó el 12 de diciembre de 2025 con la venta total de las cantidades ofrecidas en cada uno de los productos disponibles. En concreto, se adjudicaron 113 pies cúbicos días a seis años, 86 pies cúbicos día a cinco años y 50 a tres años, para un total de 249.

En desarrollo de este proceso se suscribieron 66 contratos de compraventa de gas natural con 17 empresas, lo que refleja el interés del mercado y la confianza de los agentes en el proyecto Sirius y en el esquema de comercialización definido por las dos compañías.

Ecopetrol S.A. y Petrobras International Braspetro B.V. – Sucursal Colombia informaron que culminó con éxito el Proceso de Comercialización Conjunta para la venta temprana del gas natural del campo Sirius. FOTO AFP
Ecopetrol calificó el resultado de forma significativa: “este es el proceso de comercialización de gas más grande en toda su historia”, realizado en un solo proceso, tanto por volumen como por número de contratos suscritos.

La comercialización del 100% de las cantidades ofrecidas en los distintos productos confirma la relevancia estratégica del Proyecto Sirius y constituye un avance clave en la consolidación de su esquema de desarrollo, en un momento determinante para el abastecimiento energético del país.

Impacto en la planeación y el abastecimiento de gas

Según las compañías, este resultado aporta de manera directa a la planeación energética nacional y envía señales claras sobre la disponibilidad de gas natural en el largo plazo. La venta anticipada de la producción permite reducir incertidumbres y fortalece la seguridad del suministro para los próximos años.

Ecopetrol y Petrobras reiteraron su compromiso con la transparencia, la eficiencia y la promoción de un mercado competitivo de gas natural en Colombia, así como con el desarrollo responsable del proyecto. En el comunicado, las empresas señalaron que este proceso conjunto “marca un paso significativo en el fortalecimiento de la seguridad energética que requiere el país”.

Le puede gustar: ¿Qué tan cierto es que la mayoría de pozos petroleros dejarían de ser rentables si el precio baja de US$55 como dijo Petro?

Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y una de las principales empresas integradas de energía del continente americano, con más de 18.000 empleados. En el país es responsable de más del 60% de la producción de hidrocarburos y de la mayor parte del sistema de transporte, logística y refinación, además de ocupar posiciones líderes en petroquímica y distribución de gas.

Con la adquisición del 51,4% de las acciones de ISA, Ecopetrol participa en transmisión de energía, gestión de sistemas en tiempo real a través de XM y en la concesión vial Costera Barranquilla–Cartagena.

A nivel internacional, tiene presencia en cuencas estratégicas del continente americano, con operaciones de exploración y producción en Estados Unidos y Brasil, y, a través de ISA y sus filiales, posiciones relevantes en transmisión de energía, concesiones viales y telecomunicaciones en varios países de la región.

Lea también: Petro ordena a Ecopetrol bajar el precio del gas y pide a empresas no preferir el gas importado

