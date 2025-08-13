“La manera más rápida de resolver el problema de gas es haciendo fracking”: Felipe Bayón, CEO de GeoPark

Felipe Bayón, CEO de GeoPark, manifestó su preocupación por la transición energética y la creciente brecha entre la oferta y la demanda de energía en Colombia. En su concepto, una posible solución podría encontrarse en el fracking.

Así lo reveló en medio de una conversación con Portafolio y otros medios de comunicación. El CEO de GeoPark aseguró que el uso del fracking podría proporcionar una respuesta rápida a la falta de gas en Colombia, especialmente en la región del Magdalena Medio.

“La manera más rápida de resolver el problema de gas en Colombia, es haciendo fracking en el Magdalena Medio”, sostuvo.

Según Bayón, en un plazo de 12 a 18 meses se podrían obtener resultados significativos, con una producción de hasta 200 millones de pies cúbicos diarios de gas. “El fracking permite perforar pozos de manera rápida y su producción, aunque declina con el tiempo, se mantiene estable durante varios años”, explicó en dicho medio de comunicación.

Consulte: Fracking en EE. UU. le salva el año a Ecopetrol en medio de la peor caída de utilidades desde la pandemia

En este sentido, Bayón enfatizó que la decisión de implementar esta técnica en Colombia depende de la voluntad política y la adecuación logística para ponerla en práctica. Recordó su experiencia en el Permian, donde logró una producción de 160.000 barriles de petróleo en un corto período de tiempo, destacando que el fracking podría ser una solución viable para resolver la crisis energética.

El CEO de GeoPark también subrayó que Colombia no puede permitirse perder la capacidad de producir gas y petróleo, recursos fundamentales para el crecimiento del sector energético y la economía nacional. “Si no se hace el fracking, ¿de dónde vamos a obtener el gas?”, preguntó, sugiriendo que la negativa a esta técnica podría acarrear consecuencias graves para el país.