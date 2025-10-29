Presidente de la Federación de Cafeteros cuestiona certificado que anunció Petro: “Ya vendemos café en Medio Oriente y sin problemas”

Durante su gira por Medio Oriente, el presidente Gustavo Petro anunció que Colombia obtuvo la certificación Halal, requisito que permite comercializar productos alimenticios en países de tradición musulmana, pero el gremio cafetero sostuvo que el grano colombiano ya se vendía sin necesidad de ese permiso. Según el mandatario, esta acreditación abre nuevas oportunidades para el campesinado y las cooperativas colombianas, que ahora podrán exportar directamente café y cacao al mundo árabe. “Logramos ‘Halal’, la certificación para venta de café y cacao en el Medio Oriente. El campesinado y sus cooperativas comerciarán directamente con el mundo árabe su producción de café. Puse especial cuidado a las zonas de sustitución de cultivos”, afirmó Petro.

Desde la Cancillería, se destacó que este avance representa un paso clave para la inserción de pequeños productores en mercados internacionales, y que el país busca diversificar su presencia exportadora más allá de sus socios tradicionales. El sello Halal certifica que los productos cumplen con las normas alimentarias del islam, requisito fundamental para ingresar a muchos países de Medio Oriente.

El gremio cafetero cuestiona el anuncio presidencial

Sin embargo, el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón, consideró inexacta la afirmación del presidente Petro. En declaraciones a EL COLOMBIANO, Bahamón señaló que el café colombiano ya se exporta sin restricción al Medio Oriente, incluso sin necesidad de certificación Halal.