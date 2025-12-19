x

Video | Rubio asegura que Maduro coopera con las disidencias de Farc y el ELN para distribuir droga a EE. UU.

El secretario de Estado aseguró que existe una relación directa entre el régimen venezolano y estas guerrillas colombianas. Sin embargo, dijo que desde Estados Unidos cuentan con el apoyo de Panamá, Costa Rica o El Salvador.

    El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habló sobre la presunta vinculación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el régimen venezolano de Nicolás Maduro. FOTO: XinhuA
El Colombiano
Europa Press
hace 8 horas
bookmark

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este viernes que el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, está cooperando activamente con grupos armados vinculados al narcotráfico como las disidencias de las FARC o el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en Colombia, para exportar droga a Estados Unidos.

“Hay entidades dedicadas al narcotráfico que operan abiertamente y con la cooperación del régimen de Maduro para mandar drogas como cocaína a Estados Unidos a través del Caribe, creando una situación muy grave de seguridad en muchísimos países”, manifestó Rubio en una comparecencia ante los medios con motivo de su valoración de los acontecimientos del año.

En la rueda de prensa, Rubio declaró que “estos grupos terroristas criminales” representan “la amenaza más importante de la región” y para ello Estados Unidos ha emprendido conversaciones de seguridad con los países latinoamericanos con diferente resultado.

Tenemos gobiernos que cooperan, como Panamá, Costa Rica o El Salvador”, indicó antes de asegurar que incluso mantiene “muy buenas relaciones con los equipos de seguridad de Colombia, por muy inusual que sea su presidente”, en referencia a Gustavo Petro.

Entérese: Régimen de Maduro lanza llamado desesperado a Colombia en busca de apoyo militar ante tensión con EE. UU.

“Lo que simplemente busca nuestro país es la seguridad del hemisferio”, añadió Rubio, que no se ha pronunciado explícitamente sobre el actual bloqueo impuesto por Trump a la exportación de crudo venezolano.

La razón por la que Venezuela recibe tanta atención, ha juzgado Rubio, “es porque Venezuela es un país con un régimen ilegítimo, que no simplemente no coopera con nosotros sino que abiertamente coopera con elementos criminales y terroristas”, hizo saber el secretario de Estado antes de mencionar a Irán y Hezbolá, como ha comentado en otras ocasiones.

Lea aquí: EE. UU. “no permitirá” que relación con Colombia sea dañada por “cualquier problema” con Petro, dice Rubio

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué grupos criminales mencionó Rubio?
Disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
¿Qué países cooperan con EE. UU. en seguridad?
Panamá, Costa Rica y El Salvador
¿Por qué Venezuela recibe tanta atención?
Porque, según Rubio, su gobierno coopera con elementos criminales y terroristas, afectando la seguridad hemisférica.

